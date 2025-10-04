रामपुर में दोस्त से मिलने आए उत्तराखंड के युवक की पीटकर हत्या, एक की हालत गंभीर

रामपुर के बिलासपुर में रास्ते के विवाद में उत्तराखंड के दो युवकों को पीटा गया जिससे एक की मौत हो गई। मृतक जहांगीर अपने दोस्त हरीश के साथ खानपुर नई बस्ती में दोस्त से मिलने आया था। पड़ोसियों से कहासुनी के बाद लाठी-डंडों से हमला किया गया। जहांगीर की अस्पताल में मौत हो गई हरीश का इलाज चल रहा है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में रास्ते से निकलने के विवाद में उत्तराखंड के रहने वाले दो युवकों को पीट कर अधमरा कर दिया। इनमें एक युवक की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जबकि दूसरे युवक का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों के नामजद समेत चार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर दबिशें दे रही है। रूद्रपुर उत्तराखंड के मुहल्ला रेशम बाड़ी निवासी जहांगीर अपने दोस्त हरीश के साथ शुक्रवार की रात 11 बजे उत्तराखंड बार्डर से सटे क्षेत्र के गांव खानपुर नई बस्ती में अपने दोस्त सूबा सिंह से मिलने के लिए आया था। इस दौरान वह दोस्त से मिलकर गांव में रास्ते से निकल रहे थे।