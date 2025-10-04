रामपुर में दोस्त से मिलने आए उत्तराखंड के युवक की पीटकर हत्या, एक की हालत गंभीर
रामपुर के बिलासपुर में रास्ते के विवाद में उत्तराखंड के दो युवकों को पीटा गया जिससे एक की मौत हो गई। मृतक जहांगीर अपने दोस्त हरीश के साथ खानपुर नई बस्ती में दोस्त से मिलने आया था। पड़ोसियों से कहासुनी के बाद लाठी-डंडों से हमला किया गया। जहांगीर की अस्पताल में मौत हो गई हरीश का इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, रामपुर। बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में रास्ते से निकलने के विवाद में उत्तराखंड के रहने वाले दो युवकों को पीट कर अधमरा कर दिया। इनमें एक युवक की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जबकि दूसरे युवक का उपचार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
उधर, मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों के नामजद समेत चार आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर दबिशें दे रही है।
रूद्रपुर उत्तराखंड के मुहल्ला रेशम बाड़ी निवासी जहांगीर अपने दोस्त हरीश के साथ शुक्रवार की रात 11 बजे उत्तराखंड बार्डर से सटे क्षेत्र के गांव खानपुर नई बस्ती में अपने दोस्त सूबा सिंह से मिलने के लिए आया था। इस दौरान वह दोस्त से मिलकर गांव में रास्ते से निकल रहे थे।
इसी बात को लेकर सूबा सिंह के पड़ोसी व उसके ममेरे भाईयों से उनकी कहासुनी हो गई। जिसके चलते दोनों युवको को लाठी-डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। सूचना पर घायल जहांगीर का भाई मोहम्मद ईशाद मौके पर पहुंच गया।
बाद में दोनों घायलों को उपचार के लिए रुद्रपुर उत्तराखंड स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जहांगीर की मौत हो गई। जबकि घायल हरीश का उपचार जारी है।
प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, सुरेंद्र सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर रुद्र-बिलास चौकी प्रभारी अमित कुमार द्वारा जगह-जगह दबिशे दी जा रही है। जल्दी ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- अव्यवस्था से पस्त है जिला अस्पताल की की सेवाएं, सरकारी बजट को लेकर उठ रहे सवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।