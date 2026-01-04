यूपी में इस साल परिषदीय स्कूलों की छुट्टी का कैलेंडर जारी, होली-दिवाली और बसंत पंचमी पर बड़ा फैसला

इसके तहत स्कूलों में 33 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस बार 23 जनवरी को वसंत पंचमी की भी छुट्टी अलग होगी जो पिछले साल समायोजित कर दी गई थी। हालांकि, होली और दिवाली की छुट्टियों के बीच में एक-एक दिन विद्यालय खुलेंगे।

जागरण संवाददाता, रामपुर। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में नए साल 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है।

परिषद की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन का अवकाश दो मार्च और होली का चार मार्च को है। पर, तीन मार्च मंगलवार को विद्यालय खोला जाएगा।

ऐसे ही नरक चतुर्दशी व दीपावली की छुट्टी आठ नवंबर को, गोवर्धन पूजा नौ को और भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी 11 नवंबर को है। पर, 10 नवंबर मंगलवार को विद्यालय खुलेंगे।

परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार हरितालिका तीज, करवा चौथ, संकठा चतुर्थी, हलषष्ठी या ललई छठ, जिउतिया या अहोई अष्टमी का अवकाश शिक्षिकाओं व पितृ विसर्जन की छुट्टी शिक्षक-शिक्षिका दोनों को देय होगी।

गर्मी की छुट्टियां 20 मई से 15 जून तक और जाड़े की छुट्टियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक होंगी। गर्मी व जाड़े में मौसम में बदलाव के मद्देनजर सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यालय के समय में आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकेगा।