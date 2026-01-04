Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब केंद्रों पर नहीं उतरवाए जाएंगे जूते-मोजे

    By Radhey Shyam Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:54 PM (IST)

    यूपी बोर्ड परीक्षा में अब परीक्षार्थियों को जूते-मोजे उतारने की आवश्यकता नहीं होगी। नकल रोकने के लिए पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व ही सघन तल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। बोर्ड परीक्षा के दौरान अब परीक्षार्थियों के जूते मोजे नहीं उतरवाए जाएंगे। अब परीक्षार्थी जूते और मोजे पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के समय में उनकी कोई तलाशी नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले ही परीक्षार्थी की तलाशी ली जाएगी।

    यूपी बोर्ड परीक्षा में पिछले कई साल से नकल पर अंकुश लगाने के लिए 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के जूते-मोजे परीक्षा कक्ष के बाहर ही उतरवा लिए जाते थे। परीक्षा कक्ष के बाहर जूते मोजे और चप्पल उतार देने के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती थी।

    किसी किसी परीक्षा केंद्रों पर मच्छरों की भरमार होने से परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में परेशानी होती थी। इस दौरान तलाशी लेने से परीक्षार्थियों का समय बर्बाद होता था।

    परीक्षार्थियों की परेशानी को देखते हुए बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही परीक्षार्थी की सघन तलाशी लेने के निर्देश दिए हैं।

    साथ ही परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर किसी के भी मोबाइल फोन और किसी भी तरह की डिवाइस ले जाने पर रोक लगा दी है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए टायलेट की सफाई कर साफ सुथरा रखने और पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

    परीक्षार्थियों को असुविधा ना हो, इसके लिए परीक्षा में प्रवेश से पहले ही जांच कर ली जाएगी। सभी प्रधानाचार्यों को परीक्षा केंद्राेंं की व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही सभी परीक्षार्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी।
    अंजलि अग्रवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर