बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में 'जुगाड़' खत्म! अब शिक्षकों की ऑनलाइन लगेगी रैंडम ड्यूटी, नकल पर शिकंजा
उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में अब 'जुगाड़' नहीं चलेगा। शिक्षकों की ड्यूटी अब ऑनलाइन रैंडम तरीके से लगाई जाएगी, जिससे नकल पर शिकंजा कसा जा स ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी तैनाती से निकट के परीक्षा केंद्र आवंटित होंगे। दूसरी बात यह भी है कि कोई शिक्षक या कर्मचारी ड्यूटी के लिए जुगाड़ से परीक्षा केंद्र का चुनाव नहीं कर पाएगा।
परीक्षा केंद्रों पर इन लोगों की ड्यूटी आनलाइन लगेगी। इसके लिए साफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर पर शिक्षकों के डेटा का रेंडमाइजेशन करने के बाद उनकी ड्यूटी पत्र बंटेंगे। यह सब बोर्ड परीक्षा में नकल पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हो रहा है। जिले में हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारत का कार्य चल रहा है।
परीक्षा को लेकर अन्य तैयारियां भी चल रही हैं। परीक्षा में 10वीं और 12वीं के कुल 46766 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। आम तौर पर परीक्षा केंद्रों के आसपास के शिक्षक मनचाहे विद्यालयों में ड्यूटी करते रहे हैं। कई बार यह भी सामने आया कि शिक्षक भी अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते रहे हैं।
इसे रोकने के लिए उनकी ड्यूटी लगाने में आलाइन व्यवस्था की गई है। जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, उनमें पहले राजकीय फिर अशासकीय सहायता प्राप्त और सबसे अंत में वित्तविहीन कालेजों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
ड्यूटी के लिए बनाई गई है वेबसाइट
कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी आनलाइन लगाई जाएगी। इसके लिए सभी शिक्षकों का डेटा पहले ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध है। इस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट के जरिए इसी डेटा से कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी।
बताया जा रहा है कि बोर्ड की वेबसाइट का लिंक परीक्षा शुरु होने से कुछ दिन पहले जिलों को भेज दिया जाएगा। ताकि शिक्षकों को ड्यूटी जानने और स्थल पर पहुंचने में सहूलियत रहे। वहीं,यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर के परीक्षा केंद्रों से न्यूनतम एक किमी की परिधि में फोटोकापी व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिससे जिलेभर में परीक्षा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी के लिए वेबसाइट पर सभी का डाटा उपलब्ध है। परीक्षा शुरु होने के कुछ दिन पहले बोर्ड की ओर से आन लाइन डयूुटी लगाई जाएगी।
- अंजलि अग्रवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर
यह भी पढ़ें- UP बोर्ड ने किया 'सुपर सेफ' एक्सपेरिमेंट! 103 साल में पहली बार कॉपियों का पूरा हुलिया बदला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।