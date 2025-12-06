UP बोर्ड ने किया 'सुपर सेफ' एक्सपेरिमेंट! 103 साल में पहली बार कॉपियों का पूरा हुलिया बदला

संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। नकल माफिया उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। इस वर्ष होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में उपयोग होने वाली उत्तर पुस्तिकाओं का रंग और आकार बदल दिया है। उत्तर पुस्तिकाओं के हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा। जिससे कापी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने या पेज फाड़ने पर गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाएगी।

यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को नकल विहीन कराने और नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए अब तक कई कड़े कदम उठाए हैं। यूपी बोर्ड के 103 वर्ष से भी पुराने इतिहास में इस बार नकल रोकने के लिए हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के ले-आउट को ही पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि नकल माफिया उत्तर पुस्तिकाओं की अदला-बदली न कर सकें।

यूपी बोर्ड की वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार 18 फरवरी से 12 मार्च की बीच आयोजित की जाएंगी। जिले में इस बार परीक्षा में कुल 46766 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जिसमें हाईस्कूल में 25518 और इंटरमीडिएट में 21248 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड ने कापियों की अदला-बदली और नकल रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है।

उत्तर पुस्तिकाओं का ले आउट पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। इसके पूर्व जहां कापियां चौड़ाई में होती थी। वहीं, इस बार परीक्षार्थियों को लंबाई के ले-आउट में कापियां मिलेंगी। यानी कि जिस तरह की कापियों में छात्र आमतौर पर लिखते हैं उसी तरह से उन्हें लिखने का मौका मिलेगा। यूपी बोर्ड के इतिहास में कापियों के लेआउट में पहली बार बदलाव किया जा रहा है।

यूपी बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षार्थी जिस लेआउट में अब तक लिखते आ रहे हैं, उसी प्रारूप में अगर लिखेंगे तो उन्हें अच्छा अनुभव होगा और उनकी परफार्मेंस भी बेहतर होगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं की डुप्लीकेसी न हो सके इसके लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं की छपाई रामपुर जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रेस के अलावा प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और से भी होगी।

इंटर की मजेंटा और हाईस्कूल की कॉपी का कलर होगा ब्राउन कापियों में पहले से ही कलर कोडिंग और सिलाई की व्यवस्था होती थी, ताकि कापियों के पन्ने न बदले जा सकें। लेकिन, इस बार कापियों के कलर में भी बदलाव किया गया है। इंटरमीडिएट की ए कॉपी 24 पेज की होगी। जिसके प्रथम पेज पर मजेंटा कलर से डिटेल प्रिंटिंग की गई होगी।