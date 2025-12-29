Language
    आजम खान को जमीन पर सुलाया जा रहा है? जेल में मिलने पहुंची पत्नी तजीम फात्मा ने सवाल का द‍िया ये जवाब

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से जेल में मिलने सोमवार को उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीम फात्मा पहुंची। उनके साथ बड़े बेटे अदीब आजम और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से जेल में मिलने सोमवार को उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीम फात्मा पहुंची। उनके साथ बड़े बेटे अदीब आजम और आजम खान की बहन निखत अखलाक भी थीं। उनकी सिर्फ आजम खान से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला से मुलाकात नहीं हुई। जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बहुत कम बात की।

    आजम खान की सेहत के बारे में पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि जैसी पहले थी, वैसी ही है। क्या उन्हें जमीन पर सुलाया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ही नहीं। रोज एक ही बात क्या पूछनी। उन्हें शुरू दिन से बिस्तर, पलंग आदि नहीं दिया गया।

    सपा नेता आजम खान अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के साथ 17 नवंबर से रामपुर जेल में बंद हैं। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने दोनों को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जेल में आजम खान की पहले ही दिन जेल कर्मियों से कंबल को लेकर नोकझोंक हो गई थी। वीडियो कान्फ्रेंस से न्यायालय में पेशी के दौरान भी आजम खान ने न्यायालय से जेल में मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए थे।

    कहा था कि ठंड से बचाव के लिए कंबल नहीं दिए जा रहे हैं। उनकी जरूरत की दवाएं भी नहीं दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जेल में आजम खान को सुविधाएं न मिलने का आरोप लगाया था। सजा के बाद आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जेल में क्लास वन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की मांग की थी।