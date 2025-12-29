जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान से जेल में मिलने सोमवार को उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीम फात्मा पहुंची। उनके साथ बड़े बेटे अदीब आजम और आजम खान की बहन निखत अखलाक भी थीं। उनकी सिर्फ आजम खान से मुलाकात हुई। अब्दुल्ला से मुलाकात नहीं हुई। जेल से बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बहुत कम बात की।

आजम खान की सेहत के बारे में पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि जैसी पहले थी, वैसी ही है। क्या उन्हें जमीन पर सुलाया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने पूछा ही नहीं। रोज एक ही बात क्या पूछनी। उन्हें शुरू दिन से बिस्तर, पलंग आदि नहीं दिया गया।

सपा नेता आजम खान अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के साथ 17 नवंबर से रामपुर जेल में बंद हैं। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने दोनों को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। जेल में आजम खान की पहले ही दिन जेल कर्मियों से कंबल को लेकर नोकझोंक हो गई थी। वीडियो कान्फ्रेंस से न्यायालय में पेशी के दौरान भी आजम खान ने न्यायालय से जेल में मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए थे।