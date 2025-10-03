टांडा में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 4 अस्पतालों और एक लैब को किया सील, नोडल अधिकारी की टीम ने की छापेमारी

टांडा में प्रशासन ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए चार अवैध क्लीनिक और एक पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने नोडल अधिकारी की टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों से चिकित्सा सामग्री बरामद की गई है। सभी अवैध क्लीनिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

संवाद सहयोगी, टांडा । लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे कथित झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर सीएमओ ने नोडल अधिकारी की टीम बनाकर छापेमारी अभियान शुरू किया है। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन नोडल अधिकारी ने टीम के साथ टांडा क्षेत्र में छापेमारी की। इससे झोलाछापों में हड़कंप मच गया। वे क्लीनिक बंद करके भाग गए। टीम ने अवैध रूप से संचालित चार क्लीनिक और एक पैथालोजी लैब को सील कर दिया है। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है।

सीएमओ द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी डा. देवेश चौधरी ने शुक्रवार को टांडा तहसील के सूरजपुर लाड़पुर गांव में हाजी माजिद की बिल्डिंग में चल रहे दो अस्पताल और एक पेथोलाजी लैब का निरीक्षण किया। इस बिल्डिंग में सिटी हेल्थ केयर और फ्रैक्चर क्लीनिक के नाम से दो अस्पताल चल रहे थे, जबकि केजीएन के नाम से एक लैब का संचालन किया जा रहा था। तीनों अवैध रूप से चल रहे थे।

कर रहे थे अवैध प्रैक्टिस यहां के बाद टीम ने ग्राम कुआंखेड़ा सूरजपुर और दलेलनगर सैदनगर में पहुंची। यहां भी दो लोग क्लीनिक खोलकर अवैध रूप से प्रैक्टिस करते मिले। क्लीनिक पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा और न ही चिकित्सक की डिग्री अंकित थी।

टीम को देख वहां इलाज कर रहे दोनों लोग भाग गए। टीम को अवैध रूप से संचालित इन अस्पतालों से प्रयोग की गई सिरिंज, ड्रिप सेट, बीपी इंस्ट्रूमेंट, शल्य चिकित्सा उपकरण, इंजेक्शन की खाली एंपुल और अन्य चिकित्सीय अपशिष्ट मिले। सभी सामग्री को मौके पर सील कर सुरक्षित किया गया।