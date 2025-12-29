खुशखबरी! नए साल में बिलासपुर-मिलक के बीच सिमरा पुल पर फर्राटा भरेंगे वाहन, जल्द पूरा होगा मरम्मत कार्य
नए साल से बिलासपुर-मिलक के बीच सिमरा पुल यातायात के लिए खुल जाएगा। लगभग एक महीने से चल रहा 80 लाख रुपये का मरम्मत कार्य अब पूरा होने वाला है। पीलाखार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। नए साल से बिलासपुर-मिलक के मध्य पीलाखार नदी के पास सिमरा पुल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद पुल से वाहन फर्राटा भरकर पास होने लगेंगे।
इस पुल की मरम्मत का कार्य पिछले करीब महीने भर से चल रहा है। पुल जर्जर अवस्था में होने के कारण मरम्मत के लिए इसे यातायात आवागमन के लिए बंद कर दिया था है। अभी वाहनों का आवागमन बंद ही है। 80 लाख रुपये से चल रहा मरम्मत कार्य जल्द पूरा होने की स्थिति में है। नए साल से इस पर ट्रैफिक शुरू करने की तैयारी है।
यह पुल बिलासपुर से मिलक मार्ग पर ग्राम सिमरा के नजदीक 19 किमी पर है। इसके समीप बहने वाली पीलाखार नदी पर यह पुल काफी पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में था। लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसकी मरम्मत का प्रस्ताव भेजा गया था।
शासन स्तर से स्वीकृति मिलने व बजट जारी होने के बाद लोकनिर्माण विभाग के द्वारा इसका कार्य नवंबर के अंत में शुरू
कराया गया था। कार्य शुरु कराने से पहले पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक का आवागमन बंद कर दिया था।
पुल पर वाहनों का आवागमन अभी बंद ही है। पुल के ट्रैफिक का डायवर्जन एक माह के लिए किया था। अधिशासी अभियंता गौरव सिंह ने बताया कि 70 मीटर की लंबाई व साढ़े सात मीटर की चौड़ाई वाले पुल का इस अवधि में मरम्मत कार्य पूरा हो गया है।
इसकी साइडों की मरम्मत का कार्य शेष रह गया है। अब एक जनवरी के आसपास इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। सोमवार व मंगलवार को यातायात के लिए खोलकर ट्रायल किया गया। उसके बाद यातायात सुचारू रुप से दौड़ना आरंभ हो जाएगा।
