रामपुर में सड़क दुर्घटना में तीन युवक घायल, एक की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, टांडा। रामपुर मार्ग पर गांव धक्का नगलिया के पास टेंपो की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। तीनों वलीमे की दावत खाकर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

नगर के मुहल्ला यूसुफ लाल मस्जिद के पास निवासी मुहम्मद शफीक के पुत्र मुहम्मद शादान (10), मुहम्मद साद(15) तथा सुलेमान (23) तीनों बाइक से रामपुर मार्ग स्थित गांव धक्का नगलिया के पास प्रेस्टीज मैरिज हाल में शाम को वलीमे के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।

रात आठ बजे खाना खाने के बाद तीनों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे रास्ते में कोल्ड स्टोर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक टेंपो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।