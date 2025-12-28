रामपुर में सड़क दुर्घटना में तीन युवक घायल, एक की हालत गंभीर
टांडा में रामपुर मार्ग पर धक्का नगलिया गांव के पास एक टेंपो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार तीन युवक घायल हो गए। ये युवक वलीमे की दावत से लौ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, टांडा। रामपुर मार्ग पर गांव धक्का नगलिया के पास टेंपो की टक्कर से बाइक सवार तीन युवक घायल हो गए। तीनों वलीमे की दावत खाकर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे टेंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
नगर के मुहल्ला यूसुफ लाल मस्जिद के पास निवासी मुहम्मद शफीक के पुत्र मुहम्मद शादान (10), मुहम्मद साद(15) तथा सुलेमान (23) तीनों बाइक से रामपुर मार्ग स्थित गांव धक्का नगलिया के पास प्रेस्टीज मैरिज हाल में शाम को वलीमे के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।
रात आठ बजे खाना खाने के बाद तीनों एक ही बाइक से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे रास्ते में कोल्ड स्टोर के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक टेंपो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
तीनों घायल हो गए, बाइक भी क्षतिग्रत हो गई। चीखपुकार पर लोगों ने उठाया तथा पुलिस को सूचना देकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में घायलों के पहुंचने से पहले ही भीड़ जमा हो गई।
अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्वजन मुहम्मद शादान और सुलेमान को बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद ले गए हैं। मुहम्मद शादान की हालत गंभीर है।
वहीं मुहम्मद साद के घुटने में मामूली चोट होने के कारण उसे जिला अस्पताल रामपुर रेफर किया गया है। घायलों के अस्पताल पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को समझा कर कंट्रोल किया। पुलिस द्वारा हादसे की जानकारी जुटाई जा रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।