    खुशखबरी...RDA की पहली व्योमकेश आवासीय योजना को रेरा से मिली मंजूरी, 1300 भूखंडों का होगा आवंटन

    By Rajesh Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:53 PM (IST)

    रामपुर विकास प्राधिकरण की पहली आवासीय योजना व्योमकेश को रेरा से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बनने वाली इस टाउनशिप में लगभग 1300 भूखंड होंगे। आरडीए के इतिहास में यह पहली आवासीय कॉलोनी होगी जिसका शुभारंभ 8 अक्टूबर को होगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं सुरक्षित वातावरण और हरित क्षेत्र शामिल होंगे साथ ही मुरादाबाद एयरपोर्ट से इसकी दूरी केवल 20 किमी होगी।

    आरडीए की पहली व्योमकेश आवासीय योजना को रेरा से मिली अनुमति। जागरण

    - इस प्रथम टाउनशिप का आठ अक्टूबर को होगा शुभारंभ -आवासीय योजना में लगभग 1300 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा, यह टाउनशिप पूर्णतः सुरक्षित ग्रेटेड कालोनी होगी फोटो- 57

    जागरण संवाददाता, रामपुर । रामपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पहली आवासीय योजना को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली प्रथम टाउनशिप को रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसे रेरा वेबसाइट https://www.up-rera.in पर देखा जा सकता है।

    प्रस्तावित आवासीय योजना को रेरा द्वारा पंजीकरण संख्या UPRERAprj734590/10/2025 आवंटित किया गया है। वैसे तो आरडीए की स्थापना यहां काफी समय हो गया है लेकिन पहली आवासीय योजना विकसित करने का रास्ता अब रैरा से पंजीकरण मिलने पर साफ हुआ है। इसकी कवायद पिछले तकरीबन एक साल से चल रही है। इस वर्ष में ही रामपुर विकास प्राधिकरण ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राधिकरण का बजट 6.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 833 करोड़ रुपये तक पहुंचा जो अब तक का ऐतिहासिक कीर्तिमान है।

    तेजी से पूरी किए जा रहे विकास कार्य

    प्राधिकरण द्वारा अब तेजी से विकास कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। जनसामान्य को रामपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी आरडीए ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देशन सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। बस रेरा के पंजीकरण की प्रतीक्षा थी जो शुक्रवार को खत्म हो गई।

    पिछले एक पखवाड़े से पंजीकरण जल्दी मिलने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब उन विराम लग गया है। रेरा से हरी झंड़ी मिलते ही रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुभारंभ की तिथि भी घोषित कर दी गई है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रथम टाउनशिप का शुभारंभ आठ अक्टूबर को किया जाएगा। 

    प्रस्तावित टाउनशिप की मुख्य विशेषताएं 

    - रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2005 में हुआ।

    - प्राधिकरण के इतिहास में पहली बार आवासीय कालोनी विकसित करने का सपना पूरा हो रहा है।

    -इस आवासीय योजना में लगभग 1300 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

    - यह टाउनशिप पूर्णतः सुरक्षित ग्रेटेड कालोनी होगी।

    - इसमें 30 मीटर तक चौड़ी सड़कों एवं पूर्णतः भूमिगत विद्युत व्यवस्था की सुविधा होगी

    - टाउनशिप से मुरादाबाद एयरपोर्ट की दूरी मात्र 20 किमी होगी।

    - विशाल सेंट्रल पार्क सहित 15 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र हरित पट्टी एवं ग्रीन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।

    - सुविधाओं में कम्युनिटी सेंटर, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, शापिंग कांप्लेक्स, पुलिस चौकी आदि सम्मिलित होंगे।