खुशखबरी...RDA की पहली व्योमकेश आवासीय योजना को रेरा से मिली मंजूरी, 1300 भूखंडों का होगा आवंटन

रामपुर विकास प्राधिकरण की पहली आवासीय योजना व्योमकेश को रेरा से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बनने वाली इस टाउनशिप में लगभग 1300 भूखंड होंगे। आरडीए के इतिहास में यह पहली आवासीय कॉलोनी होगी जिसका शुभारंभ 8 अक्टूबर को होगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं सुरक्षित वातावरण और हरित क्षेत्र शामिल होंगे साथ ही मुरादाबाद एयरपोर्ट से इसकी दूरी केवल 20 किमी होगी।

- इस प्रथम टाउनशिप का आठ अक्टूबर को होगा शुभारंभ -आवासीय योजना में लगभग 1300 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा, यह टाउनशिप पूर्णतः सुरक्षित ग्रेटेड कालोनी होगी फोटो- 57 जागरण संवाददाता, रामपुर । रामपुर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पहली आवासीय योजना को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली प्रथम टाउनशिप को रेरा (भू संपदा विनियामक प्राधिकरण) से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसे रेरा वेबसाइट https://www.up-rera.in पर देखा जा सकता है।

प्रस्तावित आवासीय योजना को रेरा द्वारा पंजीकरण संख्या UPRERAprj734590/10/2025 आवंटित किया गया है। वैसे तो आरडीए की स्थापना यहां काफी समय हो गया है लेकिन पहली आवासीय योजना विकसित करने का रास्ता अब रैरा से पंजीकरण मिलने पर साफ हुआ है। इसकी कवायद पिछले तकरीबन एक साल से चल रही है। इस वर्ष में ही रामपुर विकास प्राधिकरण ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राधिकरण का बजट 6.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 833 करोड़ रुपये तक पहुंचा जो अब तक का ऐतिहासिक कीर्तिमान है।

तेजी से पूरी किए जा रहे विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा अब तेजी से विकास कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। जनसामान्य को रामपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी आरडीए ने जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह के निर्देशन सारी तैयारी पूर्ण कर ली है। बस रेरा के पंजीकरण की प्रतीक्षा थी जो शुक्रवार को खत्म हो गई।

पिछले एक पखवाड़े से पंजीकरण जल्दी मिलने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब उन विराम लग गया है। रेरा से हरी झंड़ी मिलते ही रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शुभारंभ की तिथि भी घोषित कर दी गई है। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस प्रथम टाउनशिप का शुभारंभ आठ अक्टूबर को किया जाएगा।