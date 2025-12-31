सर्दी बढ़ी तो बाजार में गुड़ की भी बढ़ गई डिमांड, दाम में 20% की उछाल

संवाद सहयोगी, रामपुर। ठंड के साथ बाजार में गुड़ की मांग भी बढ़ गई है। शरीर को गर्म रखने और स्वास्थ्य के लिहाज से लाभकारी माने जाने वाले गुड़ की खपत सर्दियों में कई गुना बढ़ जाती है। बढ़ती मांग का सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ा है, इससे गुड़ अब पहले के मुकाबले 20 प्रतिशत महंगा बिक रहा है।

सर्दी बढ़ने के साथ ही शहर और ग्रामीण बाजारों में गुड़ की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। शहर के व्यापारी अरिवंद अग्रवाल के अनुसार, ठंड के दिनों में लोग गुड़ का सेवन अधिक करते हैं, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा देता है और ठंड से बचाव में सहायक माना जाता है। विशेषकर सुबह खाली पेट गुड़ खाने की परंपरा के चलते इसकी मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। जिससे मसाला गुड, सादा गुड, ढेला गुड़ की खूब खरीदारी हो रही है।

पिछले कुछ दिनों में गुड़ के दामों में 10 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है भले ही दाम बढ़े हों, लेकिन ठंड के मौसम में गुड़ की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खरीद जरूरी हो जाती है। वहीं व्यापारी यह भी मान रहे हैं कि यदि ठंड का प्रकोप और बढ़ा तो गुड़ की मांग और दाम दोनों में और तेजी आ सकती है।



गुड़ से गैस, कब्ज की समस्या में मिलता है लाभ



ठंड के मौसम में गुड़ का सेवन चिकित्सकीय दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। फिजिशियन डाक्टर राजीव अग्रवाल के अनुसार गुड़ शरीर को गर्मी प्रदान करता है। इससे ठंड से बचाव में मदद मिलती है। गुड़ से गैस, कब्ज की समस्या में लाभ मिलता है।