Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कमरे में अंगीठी जलाकर सोया परिवार, दो बच्चों की हालत बिगड़ी

    By Bhaskar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:29 PM (IST)

    रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के सीगनखेड़ा गांव में एक परिवार को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना भारी पड़ गया। ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी के का ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, सैदनगर (रामपुर)। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना एक परिवार को भारी पड़ गया। कमरे में सोने वाले दो बच्चों की हालत बिगड गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के सीगनखेड़ा गांव का है।

    शुक्रवार रात ठंड के चलते गांव निवासी राजवीर सिंह ने अपने कमरे के अंदर अंगीठी जला दी थी। शनिवार तड़के परिवार के लोग सोकर उठे तो उन्हें चक्कर आ रहे थे। स्वजन ने घबराकर बच्चों को देखा तो चार बच्चे बेहोशी की हालत में थे। बच्चों की हालत बिगड़ी देख घर में चीख पुकार मच गई। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग भी आ गए।

    काफी हिलाने के बाद दो बच्चे तो होश में आ गए, जबकि दो बच्चे बेबी और सूरज बेहोशी की हालत में थे। दोनों बच्चों को लेकर स्वजन जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भर्ती करने के बाद दोनों को उपचार दिया गया। एक बच्चे की हालत में सुधार आ गया, जबकि दूसरे बच्चे की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। ग्राम प्रधान रूपाली लोधी ने ग्रामीणों से बंद कमरे में अंगीठी न जलाने की अपील की है।