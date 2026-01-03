कमरे में अंगीठी जलाकर सोया परिवार, दो बच्चों की हालत बिगड़ी

संवाद सूत्र, सैदनगर (रामपुर)। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना एक परिवार को भारी पड़ गया। कमरे में सोने वाले दो बच्चों की हालत बिगड गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के सीगनखेड़ा गांव का है।

शुक्रवार रात ठंड के चलते गांव निवासी राजवीर सिंह ने अपने कमरे के अंदर अंगीठी जला दी थी। शनिवार तड़के परिवार के लोग सोकर उठे तो उन्हें चक्कर आ रहे थे। स्वजन ने घबराकर बच्चों को देखा तो चार बच्चे बेहोशी की हालत में थे। बच्चों की हालत बिगड़ी देख घर में चीख पुकार मच गई। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोग भी आ गए।