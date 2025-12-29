रामपुर में ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की मौत के मामले में होगी जांच, पुलिस को ट्रक ड्राइवर की तलाश

जागरण संवाददाता, रामपुर। नैनीताल हाईवे पर रविवार शाम लकड़ी की छिल्लर से लदे ट्रक के पलटने से बोलेरो चालक की मौत हो गई थी। यह घटना चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कुछ समय बाद ही हादसे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में बोलेरो आगे चल रही थी, जबकि पीछे 10 टायरा ट्रक आ रहा था। इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करेगी। वीडियो देखकर लोगों में बोलेरो चालक द्वारा मोड़ पर लापरवाही किए जाने की चर्चा है। दरअसल, पहाड़ी गेट चौराहे पर बोलेरो चालक ने बिना इंडीकेटर दिए गाड़ी को मोड़ दिया। पीछे आ रहा ट्रक उसे बचाने में डिवाइडर से टकराया और फिर पलटकर बोलेरो के ऊपर पलट गया। उसमें लदी लकड़ी की छिल्लर सड़क पर फैल गई थी। इस वीडियो का पुलिस अधीक्षक ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस को वीडियो को भी जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यदि बोलेरो चालक मुड़ने से पहले इंडीकेटर देते तो शायद हादसा नहीं होता।

गंज कोतवाली प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि घटना के संबंध में बोलेरो चालक फिरासत के बेटे की ओर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ट्रक नंबर के आधार पर चालक की जानकारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।





वाहन चलाते समय रखें इन बातों का ध्यान - वाहनों के बीच 70 मीटर की दूरी बनाकर चलाएं।

- मोड़ पर इंडीकेटर का प्रयोग करें।

- ओवरटेक करते समय हार्न का प्रयोग करें।

- किसी तरह का नशा कर वाहन न चलाएं और न बैठें।

- समय से पहले घर से निकलें, जिससे जल्दबाजी न रहे।

- वाहनों का इंश्योरेंस और प्रदूषण की जांच समय पर कराएं।

- पुराने व जर्जर वाहनों का प्रयोग न करें, इससे खतरा बढ़ता है।

- वाहन में उच्च गुणवत्ता वाले सीएनजी किट का ही प्रयोग करें।

- एलपीजी किट का प्रयोग किसी हाल में न करें।





ट्रक के सभी कागज पूरे, शाहजहांपुर का है नंबर पहाड़ी गेट पर ट्रक पलटने से बोलेरो चालक की मौत के मामले में परिवहन विभाग ने भी जांच की। ट्रक में लकड़ी की छिल्लर भरी थी, जिसके कारण ट्रक के ओवरलाेड होने का अनुमान लगाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक की जांच के लिए एआरटीओ कार्यालय को सूचना दी।

एआरटीओ राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक पर शाहजहांपुर का नंबर है। हालांकि, उसे रामपुर स्थानांतरित किया गया है। ट्रक वर्तमान में तहसील सदर के ढक्का हाजीनगर गांव निवासी मोहम्मद रफी के नाम है। ट्रक के कागजों की जांच की गई। सभी कागज पूरे पाए गए। गाड़ी की फिटनेस 15 दिसंबर 2026 तक है। टैक्स 31 जनवरी 2026 तक जमा है। इंश्योरेंस भी 25 मार्च 2026 तक वैलिड है। पाल्यूशन नौ मार्च 2026 तक है। गाड़ी परमिट 26 सितंबर 2030 तक है। गाड़ी में लोड की क्षमता 28 टन की है, जबकि उसमें 20 टन माल था।