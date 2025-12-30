रामपुर में ऑफिसर करेंगे पौधरोपण का सत्यापन, जनपदीय अधिकारियों की टीमों का किया गठन

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद में हुए पौधारोपण का अधिकारी सत्यापन करेंगे। इसके लिए जनपदीय अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें सभी विभागों के द्वारा कराए गए पौधरोपण का सत्यापन कर रिपोर्ट देंगी। जनपद में सभी विभागों के द्वारा करीब 22 लाख से अधिक पौधरोपण कराया गया था।

प्रदेश भर में हर साल पौधरोपण किया जाता है। इसके लिए सभी जनपदों को लक्षय शासन स्तर से आवंटित कर पौधरोपण कराया जाता है। जून-जुलाई से पौधरोपण अभियान आरंभ होकर पूरे मानसून चलता है। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी गुलाब चन्द्र ने विभिन्न विभागों की ओर से रोपित पौधों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए है।