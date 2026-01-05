Language
    रामपुर में ट्रैक्टर चोर गिरोह के पांच आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर, कार और हथियार बरामद

    By Rajeev Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:03 PM (IST)

    पुलिस ने रामपुर में ट्रैक्टर चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी किया गया ट्रैक्टर, एक बिना नंबर की हो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की घटना का राजफाश करते हुए पांच अरोपितों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी हुआ ट्रैक्टर, एक बिना नंबर कार, हथियार, फर्जी आरसी आदि बरामद किए हैं।

    गत 30 दिसंबर को थाना केमरी के गांव कपनरी निवासी शंकर लाल ने ट्रैक्टर चोरी की अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शंकर लाल का कहना था कि 28 दिसंबर को वह ट्रैक्टर से गांव लल्ला नंगला थाना कैमरी से पुराली के बन्डल भरकर बेलवाडा मिल सरदार नगर मुरादाबाद ले जा रहा था।

    रात साढ़े दस बजे रामपुर मार्ग पर व्हील्स इण्डिया कम्पनी (रिम फैक्ट्री) के पास पीछे से आ रही कार ने उसके ट्रैक्टर को रुकवा लिया। कार सवार लोगों ने आरोप लगाया कि वह ट्रैक्टर से एक्सीडेन्ट करके आ रहा है।

    इसके बाद जबर्दस्ती अपनी कार में बिठाकर हमसफर रिसोर्ट मजार के पास ले जाकर छोड़ दिया। जब वह वापस आया तो देखा कि उसका ट्रैक्टर गायब है और लोड ट्राली सड़क किनारे खड़ी है। आरोपित उसे धोखा देकर उसका ट्रैक्टर चोरी कर ले गए।

    पुलिस ने रविवार दोपहर गांव जटपुरा के पास से पांच अरोपितों थाना अजीमनगर के गांव हकीम गंज निवासी समीर, साहब अली, थाना अजीमनगर के गांव काशीपुर आंगा निवासी शमी खां उर्फ शानू खां, थाना स्वार के गांव मिलक काजी शाहदरा निवासी मुहम्मद आरिफ, थाना गंज के गांव सेंजनी नानकार निवासी अयान को गिरफ्तार कर लिया जबकि, थाना अजीमनगर के गांव हकीम गंज निवासी वसीम उर्फ गांधी मौके से फरार हो गया है।

    कोतवाली प्रभारी संदीप मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से बिना नंबर की होंडा सिटी कार, दो तमंचे, चार कारतूस, दो चाकू तथा आरसी बरामद की हैं। पुलिस ने चोरी व आर्म्स एक्ट आदि में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश करने को चालान कर दिया है।