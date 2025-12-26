रामपुर में तीसरे दिन चमकी धूप, चार घंटे की राहत के बाद फिर बढ़ी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, रामपुर। शुक्रवार को दिन कुछ राहत लेकर आया। तीसरे दिन घन कोहरे की चादर चीर कर सूर्य देव प्रकट हो गए। चार घंटे खिलकर धूप निकलने पर लोगों ने ठंड से राहत महसूस की। पार्कों, खुले स्थानों व भवनों की छतों पर बैठकर धूप सेकी। हालांकि शाम चार बजे के बाद धूप के गायब होते ही फिर कड़ाके की सर्दी का एहसास होने लगा। शाम में कोहरे की छाते ही कंपकंपी भी बनने लगी थी।

बुधवार से छाया घना कोहरा गुरुवार को भी पूरे दिन बना रहा था। सुबह में कोहरा अधिक घना होने से धुंध में 20-25 मीटर फासले का साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। 10 बजे के बाद तक चालक लाइट जलाकर चार पहिया वाहन चलाते नजर आ रहे थे। इससे ठिठुरन भी बढ़ गई थी। धूप नहीं निकलने से पूरे दिन गलन महसूस होती रही थी।

दोपहर में कोहरे की धुंध हल्की पड़ गई थी लेकिन शाम चार बजे से कोहरे फिर आ गया। रात में कोहरा और घना आने से हाईवे व मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई थी। शुक्रवार को 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा लेकिन दोपहर 12 से शाम चार बजे तक धूप चमकने के कारण कुछ राहत मिल गई।

लोगों ने भवनों की छतों व खुले स्थानों पर बैठकर धूप का आनंद लिया। बाद में शाम चार बजे के बाद धूप छिपते ही सर्दी ने फिर कहर ढ़ाना शुरु कर दिया। रात में कोहरा छाते ही कंपकंपी का अहसास होने लगा था। इससे आमजन ठिठुरने महसूस करने लगा। रात में कोहरे की धुंध छाने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। हाईवे व अन्य मुख्य मार्गों पर कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। वाहन चालक कोहरे की धुंध में दिखाई नहीं देने के कारण वाहन धीमी गति से चलाने को मजबूर हो गए। यह स्थिति देर रात तक बनी रही।



फसलों के लिए फायदेमंद है कोहरे का मौसम रामपुर: जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि वर्तमान में कोहरा गेंहू व सरसों व मटर आदि के लिए फायदे मंद हैं। लेकिन तापमान में उतार-चढाव होने से कीट रोग के प्रकोप की संभावना भी रहती है। किसानों को इसके प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। उद्यान अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि वर्तमान मौसम आलू के लिए भी लाभदायक है। रात व सुबह-शाम कोहरा छाने के साथ दिन में धूप का निकलना आलू के तैयार होने के लिए अच्छा रहता है।