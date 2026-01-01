Language
    UP Weather: साल का पहला दिन रहा सबसे सर्द, रामपुर में 7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:17 PM (IST)

    रामपुर में नए साल की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ ठंड से हुई, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। घने कोहरे और शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर : गुरुवार से नया साल 2026 शुरू हो गया। पहले ही दिन सर्दी ने रिकार्ड तोड़ दिया। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शुक्रवार को और शनिवार को न्यूनतम तापमान छह डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। कोहरा और शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया।

    राहगीरों और वाहन चालकों को हुई दिक्कत, दोपहर तक ठंड के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वहीं कोहरा और ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। जिला कृषि अधिकारी की माने तो जितनी ठंड और कोहरा पड़ेगा गेहूंं की फसल उतनी ही अच्छी होगी।

    नव वर्ष का पहला ठंड से कंपकंपाने वाला रहा। बुधवार की रात नव वर्ष का जश्न के साथ स्वागत कर देर रात सोए लोग सुबह में जागे तो उन्हें ठंड का और अधिक एहसास हुआ। वातावरण में घना कोहरा छाया हुआ था। कंपकंपी छूट रही थी। न्यूनतम तापमान सात डिग्री का संकेत दे रहा था। दिन निकलने के साथ कोहरा 11 बजे तक कम होने के बजाए और बढ़ता गया। दोपहर एक बजे तक ठंड आमजन मानस को प्रभावित करने वाला रहा।

    इस कारण दुकान व बाजार देर से खुलने के कारण चहल-पहल भी देर से शुरु हुई। शाम को भी कोहरे ने दस्तक दे दी और रात से कोहरा घना होने से ठिठुरन व गलन बढ़ गई। सोमवार व मंगलवार की तरह को बुधवार को भी भोर से दोपहर बाद तक कोहरा छाया रहा था। उधर जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि कोहरा व शीतलहर का मौसम फसलों के लिए फायदेमंद है। मौसम गेंहू व सरसों व मटर आदि को फायदा पहुंच रहा है।

    जनपद में 14 रैन बसेरे संचालित,183 स्थानों पर जलवाए जा रहे अआव

    जनपद में ठंड से बचाव को 14 रैन बसेरे संचालित हैं। 183 स्थानों पर अलाव प्रशासन द्वारा जलवाए जा रहे हैं। संचालित 14 रैन बसेरों में जिला अस्पताल परिसर, न्यू रोडवेज परिसर, जलकल परिसर, बिलासपुर रोड, मिलक, मुमताज पार्क, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत नरपत नगर (डुंडावाला), नगर पंचायत शाहबाद कार्यालय, नगर पंचायत सैफनी , नगर पालिका परिषद स्वार रैन बसेरा, स्वार, साप्ताहिक बाजार, वार्ड-09, मसवासी, रैन बसेरा, बिलासपुर, नगर पंचायत गोदाम, दढ़ियाल, नगर पंचायत केमरी रैन बसेरा, नगर पालिका परिषद टांडा रैन बसेरा शामिल हैं।

    जनपद में 183 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। प्रमुख स्थलों में माल गोदाम, ज्वाला नगर, राम चौराहा, तोपखाना, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला जेल एवं थाना सिविल लाइन शामिल हैं। वहीं शीतलहर से बचाव को 6,391से अधिक कंबलों का वितरण किया गया है। इनमें 6,178 कंबल जिला प्रशासन ने व 213 कंबल विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ के सहयोग से असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को दिए गए हैं।