रामपुर में तीन सहकारी समितियों को मिला इफ्को बिक्री का लाइसेंस, जल्द होंगी शुरू

जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद को सहकारिता विभाग से 20 सहकारी नई समितियों के गठन का लक्षय प्राप्त हुआ था। इसका उदेश्य किसानों को उनके गांव के समीप ही खाद-बीज समेत अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। विभाग ने 17 नई समितियों का गठन कर लिया। इसके बाद उनका संचालन शुरु करने को खाद बिक्री के लाईसेंस की अनुमति प्राप्त करने को आवेदन किया गया। इनमें पांच समितियों का इफ्को की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त हो गया है।

जनपद में सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 17 नई बी पैक्स बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों का गठन हुआ है। इनमें पांच समितियों क्रमशः कोठा जागीर, मानपुर ओझा, मझरा हसन, दुबावट व एचोरा को इफ्को की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इनके भवन बगैरा भी तैयार हो गए हैं।

अब सप्ताह भर में कोठा जागीर, मझरा हसन व मानपुर ओझा समितियों को जल्द सक्रिय करते हुए उनका संचालन शुरु कराने की तैयारी है। इनका संचालन शुरु होने के बाद क्षेत्र के किसानों को संबंधित सुविधाएं समितियों पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगी।