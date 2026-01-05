रामपुर में तीन सहकारी समितियों को मिला इफ्को बिक्री का लाइसेंस, जल्द होंगी शुरू
रामपुर में सहकारिता विभाग ने किसानों को खाद-बीज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 17 नई बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां (बी पैक्स) गठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। जनपद को सहकारिता विभाग से 20 सहकारी नई समितियों के गठन का लक्षय प्राप्त हुआ था। इसका उदेश्य किसानों को उनके गांव के समीप ही खाद-बीज समेत अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
विभाग ने 17 नई समितियों का गठन कर लिया। इसके बाद उनका संचालन शुरु करने को खाद बिक्री के लाईसेंस की अनुमति प्राप्त करने को आवेदन किया गया। इनमें पांच समितियों का इफ्को की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त हो गया है।
जनपद में सहकारिता विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर 17 नई बी पैक्स बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों का गठन हुआ है। इनमें पांच समितियों क्रमशः कोठा जागीर, मानपुर ओझा, मझरा हसन, दुबावट व एचोरा को इफ्को की बिक्री का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इनके भवन बगैरा भी तैयार हो गए हैं।
अब सप्ताह भर में कोठा जागीर, मझरा हसन व मानपुर ओझा समितियों को जल्द सक्रिय करते हुए उनका संचालन शुरु कराने की तैयारी है। इनका संचालन शुरु होने के बाद क्षेत्र के किसानों को संबंधित सुविधाएं समितियों पर मिलना प्रारंभ हो जाएंगी।
इन बी पैक्स बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों पर किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खाद बीज के साथ तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर तीन लाख रुपये तक की केसीसी वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है।
सहायक निबंधक व सहायक उपायुक्त सहकारिता डा.डा.गणेश गुप्ता ने बताया कि अब सप्ताह भर में कोठा जागीर, मझरा हसन व मानपुर ओझा समितियों को जल्द सक्रिय करते हुए उनका संचालन शुरु करा दिया जाएगा।
