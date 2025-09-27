बरेली में बवाल के बाद रामपुर में बढ़ाई गई सतर्कता, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात

बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए विवाद के बाद रामपुर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस या पोस्टर लगाने पर रोक लगा दी गई है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आइ लव मोहम्मद प्रकरण को लेकर हुए बवाल से रामपुर में भी हाई अलर्ट है। पड़ोसी जिला होने के कारण यहां भी पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स दिन भर तैनात रही। अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। साथ ही धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।

पुलिस इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रख रही है। हालांकि जिले में माहौल शांतिपूर्ण है। बावजूद इसके पुलिस सतर्क है। पुलिस अधिकारियों ने संभ्रांत नागरिकों और धर्मगुरुओं से सहयोग की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी है।

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने कहा कि लोग किसी के भी बहकावे में ना आए। अफवाहों पर प्रतिक्रिया न दें। पहले उसकी पुष्टि कर लें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों के सम्मानित व्यक्तियों और धर्मगुरुओं से पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित किया जा चुका है।