उत्तर प्रदेश के बिलासपुर तहसील क्षेत्र में तीन दिन पहले सामने आई चर्चित प्रेम कहानी का बुधवार को विवाह के बाद पटाक्षेप हो गया। सईद अहमद ने हिंदू धर्म अपनाकर विधवा महिला से विवाह कर लिया है। महिला वाल्मीकि समाज से है। समाज के लोगों ने दोनों की शादी करा दी। हिंदू रीति रिवाज से दोनों का विवाह कराया गया।

हिंदू बना सईद, विधवा महिला से किया विवाह; रामपुर से सामने आई प्रेम कहानी

जागरण संवाददाता,रामपुर : बिलासपुर तहसील क्षेत्र में तीन दिन पहले सामने आई चर्चित प्रेम कहानी का बुधवार को विवाह के बाद पटाक्षेप हो गया। यह प्रेम कहानी मुहल्ला भट्टी टोला के सईद अहमद की है, जिनका एक विधवा महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो हिंदू है। रविवार की शाम उसे महिला के घर से निकलते मुहल्ले के लोगों ने देख लिया था। इसके बाद वहां हंगामा हो गया था। सूचना पर पुलिस आ गई थी। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई थी। दोनों के परिवार वालों को बुलाया, लेकिन दोनों ने ही अपने-अपने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया था। बाद में दोनों एसडीएम कार्यालय पहुंचे। युवक ने दिया शपथ पत्र एसडीएम के सामने युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल होने और महिला से शादी करने का वादा किया। युवक ने इसके लिए शपथ पत्र भी दिया, जिसमें उसने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाने की बात कही। महिला वाल्मीकि समाज से है। समाज के लोगों ने दोनों की शादी करा दी। हिंदू रीति रिवाज से दोनों का विवाह कराया गया। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के मंडल सचिव गुरमुख भारती का कहना है कि बिलासपुर में विवाह कराने के लिए पंडित नहीं मिले तो रामपुर नगर क्षेत्र से पंडित को बुलाकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। मामला दो संप्रदायों का होने के कारण पुलिस प्रशासन सतर्कता बरत रहा था।

