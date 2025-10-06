यूपी के इस जिले में 12 करोड़ रुपये से होगा सड़क से चौड़ीकरण, शासन ने जारी किए एक करोड़ 20 लाख
कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर में 12 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से नवीन मंडी से नयागांव तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की। इसके लिए पहली किस्त के रूप में एक करोड़ 20 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यह फैसला क्षेत्र में जाम की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि 12 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से नवीन मंडी से लेकर नयागांव तक नगर के भीतर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते शासन ने प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा।
नगर क्षेत्र में लगने वाले आएदिन जाम आदि समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख से नगर के भीतर से बाइपास के जीरो पाइंट से लेकर जीरो पाइंट तक छह किलोमीटर की लंबाई तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने की पिछले काफी समय से मांग करते चले आ रहे थे। जिस पर राज्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री सम्मुख रखा। जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्यमंत्री ने बताया कि 12 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से नवीन मंडी से लेकर नवीन मंडी से लेकर नयागांव तक नगर के भीतर सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। जिसके चलते प्रथम किस्त के रूप में एक करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जोकि छह किलोमीटर लंबी सड़क होने के साथ ही दस मीटर चौड़ाई में निर्माण करवाया जाएगा। जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इसके पश्चात अक्टूबर माह के अंत तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राज्यमंत्री ने कहा कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में विकास गति का पहिया कभी थमने नहीं दिया जाएगा।
