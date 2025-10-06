Language
    यूपी का ये हाईवे 15 दिन के बंद: उत्तराखंड, बरेली सहित इन जिलों की गाड़ियां हुई डायवर्ट; देखें ट्रैफिक रूट

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:23 AM (IST)

    रामपुर में हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू हो गई है ये मार्ग दो सप्ताह के लिए बंद रहेगा। वाहनों को शहजादनगर और कोसी बाईपास से होकर गुजरना होगा। पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं हालांकि इससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन रही है। मरम्मत कार्य में पुल के पिलर और एक्सपेंशन प्वाइंट की बैरिंग की मरम्मत शामिल है।

    रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू, वाहनों के लिए दो सप्ताह तक बंद हुआ हाईवे।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। इसके चलते हाईवे को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी वाहन अब शहजादनगर से कोसी बाईपास से होकर गुजारे जा रहे हैं।

    मरम्मत कार्य करीब दाे सप्ताह तक चलने की संभावना है। तब तक वाहनों को बदले हुए रूट से ही गुजारा जाएगा। वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस ने जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं, जहां पुलिस तैनात की गई है। हालांकि रूट डायवर्ट की व्यवस्था से हाईवे पर जाम लगने लगा।

    रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू

    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बरेली से मुरादाबाद जाते समय कोसी नदी से पहले पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के एक्सस्पेंशन प्वाइंट और पुल के पिलर पर लगी बैरिंग की मरम्मत होनी है। मरम्मत कार्य सोमवार सुबह आठ बजे शुरू होना था, जो दो घंटे देर से शुरू हो सका। इस दौरान शहर के अंदर से गुजर रहे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया है। वाहनों को दूसरे रूट से भेजा जा रहा है।

    वाहनों के लिए दो सप्ताह तक बंद हुआ हाईवे

    यातायात निरीक्षक नवनीत सिंघवाल ने बताया कि उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को कोयली बॉर्डर पर बने डायवर्जन प्वाइंट से भमरौआ बाईपास से शहजादनगर भेजा जा रहा है। वहां से अजीतपुर बाईपास होते हुए वाहन कोसी पुल तक जाएंगे।

    • बरेली से मुरादाबाद की ओर से जाने वाले वाहनों के लिए शहजादनगर पर डायवर्जन प्वाइंट बनाया है।
    • यहां से वाहनों को शहर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बल्कि उन्हें अजीतपुर बाईपास होते हुए कोसी पुल की ओर भेजा जाएगा।
    • इसके अलावा यदि कोई वाहन शहर के अंदर जा जाता है तो उसे मालगोदाम पर बने डायवर्जन प्वाइंट पर रोक दिया जाएगा। उसे बरेली गेट होते हुए पनवड़िया और वहां से शहजादनगर भेजा जाएगा।
    • बरेली गेट और पनवड़िया पर भी डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं।
    • इसके अतिरिक्त फोटो चुंगी से रेलवे ओवरब्रिज की ओर जाने वाले मार्ग को बैरियर लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 

    यातायात निरीक्षक नवनीत सिंघवाल ने बताया कि जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं।