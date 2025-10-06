यूपी का ये हाईवे 15 दिन के बंद: उत्तराखंड, बरेली सहित इन जिलों की गाड़ियां हुई डायवर्ट; देखें ट्रैफिक रूट

रामपुर में हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू हो गई है ये मार्ग दो सप्ताह के लिए बंद रहेगा। वाहनों को शहजादनगर और कोसी बाईपास से होकर गुजरना होगा। पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं हालांकि इससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन रही है। मरम्मत कार्य में पुल के पिलर और एक्सपेंशन प्वाइंट की बैरिंग की मरम्मत शामिल है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। इसके चलते हाईवे को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी वाहन अब शहजादनगर से कोसी बाईपास से होकर गुजारे जा रहे हैं।

मरम्मत कार्य करीब दाे सप्ताह तक चलने की संभावना है। तब तक वाहनों को बदले हुए रूट से ही गुजारा जाएगा। वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिस ने जगह-जगह डायवर्जन प्वाइंट बनाए हैं, जहां पुलिस तैनात की गई है। हालांकि रूट डायवर्ट की व्यवस्था से हाईवे पर जाम लगने लगा।

रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत शुरू दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बरेली से मुरादाबाद जाते समय कोसी नदी से पहले पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के एक्सस्पेंशन प्वाइंट और पुल के पिलर पर लगी बैरिंग की मरम्मत होनी है। मरम्मत कार्य सोमवार सुबह आठ बजे शुरू होना था, जो दो घंटे देर से शुरू हो सका। इस दौरान शहर के अंदर से गुजर रहे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया है। वाहनों को दूसरे रूट से भेजा जा रहा है।

वाहनों के लिए दो सप्ताह तक बंद हुआ हाईवे यातायात निरीक्षक नवनीत सिंघवाल ने बताया कि उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को कोयली बॉर्डर पर बने डायवर्जन प्वाइंट से भमरौआ बाईपास से शहजादनगर भेजा जा रहा है। वहां से अजीतपुर बाईपास होते हुए वाहन कोसी पुल तक जाएंगे।