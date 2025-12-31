नए साल में बिना परमिशन नहीं छलकेंगे जाम, जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट, बैंक्वेट हॉल-होटल और रेस्टोरेंट की चेकिंग करेगा आबकारी विभाग
नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। नशे में शांति भंग करने वालों का चालान किया जाएगा। पुलिस अधीक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुर। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल गश्त की। होटलों और ढाबों को चेक किया। उन्हें सख्ती से हिदायत दी कि नए साल के नाम पर किसी को शराब पीने या पिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा किया तो कार्रवाई की जाएगी।
जिले में हर साल नए साल के स्वागत में लोग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बड़े होटलों में पार्टी का आयोजन किया जाता है। गली-मुहल्ले में भी लोग मिलकर नए साल का जश्न मनाते हैं। होटल व रेस्टोरेंट में भी लोग पार्टी करने के लिए एकत्र होते हैं। बैंक्वेट हाल, होटल व रेस्टोरेंट संचालक लोगोंं को आकर्षित करने के लिए लुभावने आफर देते हैं। इसके इतर ज्यादातर लोग घरों में ही परिवार के साथ नए साल की पार्टी करते हैं।
परेशानी का सबब बनते हैं ऐसे लोग
पुलिस की परेशानी का कारण वे लोग रहते हैं, जो नए साल के जश्न के नाम पर अत्यधिक नशा कर लेते हैं और खुशी के मौके पर रंग में भंग डालते हैं। तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं। स्टंट करते हैं। इससे सड़क दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है।
लोगों से अपील है कि वे नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन मर्यादा न भूलें और यातायात नियमों की अनदेखी न करें। नशा करके हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। यातायात पुलिस और थाने की पुलिस लगातार सड़कों पर चेकिंग करेगी। ब्रीद इन्हेलर से वाहन चालकों को चेक किया जाएगा कि वे नशे में वाहन तो नहीं चला रहे हैं।
उधर, आबकारी अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि सभी तहसीलों में आबकारी निरीक्षकों द्वारा लगातार बैंक्वेट हाल, होटल एवं रेस्टोरेंट की चेकिंग की जा रही है। सभी को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति शराब न पिलाएं। विभाग की ओर से एक दिन के अस्थायी लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई की जाएगी।
