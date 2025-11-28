रामपुर में घरेलू क्लेश से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मां ने पत्नी पर जताया हत्या का शक
रामपुर में घरेलू झगड़ों से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की शादी लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी। पारिवारिक कलह के चलते युवक तनाव में था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण रामपुर। घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर बरेली में रह रहे युवक के स्वजन रोते-बिलखते शाहबाद पहुंचे। मोहल्ला अफगानान में शिवम (24) मछली का कारोबार करता था।
यहां वह अपनी पत्नी समरीन के साथ रहता था। जबकि, उसका पूरा परिवार बरेली में रहता है। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पांच माह की बेटी भी है। शादी के कुछ समय के बाद पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई थी। बुधवार रात करीब 12 बजे भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
इसके बाद शिवम अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पत्नी कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि पति ने छत के कुंडे से साड़ी बांधकर गले में फंदा लगा लिया था। उसने उसे फंदे से उतारा और बरेली फोन कर स्वजन को सूचना दी। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।
मां ने पत्नी पर हत्या का शक जताया
शिवम की मां ने पुत्रवधू समरीन पर हत्या का शक जताया है। बताया कि शिवम की पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। जिससे परेशान होकर वह शराब पीकर आने लगा था। शक है कि उसकी पत्नी ने ही झगड़े के बाद उसकी हत्या कर दी।
कोतवाली प्रभारी शाहबाद संजय कुमार ने कहा कि मृतक की मां की सूचना पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की रही है। तहरीर आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।