रामपुर में घरेलू क्लेश से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मां ने पत्नी पर जताया हत्या का शक

संवाद सूत्र, जागरण रामपुर। घरेलू कलह से तंग आकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर बरेली में रह रहे युवक के स्वजन रोते-बिलखते शाहबाद पहुंचे। मोहल्ला अफगानान में शिवम (24) मछली का कारोबार करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां वह अपनी पत्नी समरीन के साथ रहता था। जबकि, उसका पूरा परिवार बरेली में रहता है। करीब डेढ़ साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पांच माह की बेटी भी है। शादी के कुछ समय के बाद पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई थी। बुधवार रात करीब 12 बजे भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

इसके बाद शिवम अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पत्नी कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि पति ने छत के कुंडे से साड़ी बांधकर गले में फंदा लगा लिया था। उसने उसे फंदे से उतारा और बरेली फोन कर स्वजन को सूचना दी। पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।



मां ने पत्नी पर हत्या का शक जताया