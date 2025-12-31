Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोने-चांदी की कीमतों में उछाल से बाजार में आए नए तरह के आभूषण, ग्राहकों की जेब का रखा गया ख्याल

    By Radhey Shyam Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार में हल्के आभूषणों की मांग बढ़ गई है। दुकानदार ग्राहकों की जेब का ख्याल रखते हुए कम वजन वाले आकर्षक डिज़ाइन बन ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रामपुर। सोने-चांदी के दामों में लगातार जारी वृद्धि के बीच बाजार में कम वजन वाले आभूषणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सोने के कम वजन वाले आभूषण तो पहले से ही प्रचलन में थे, अब चांदी की भी कम वजन वाली नई डिजाइन आ गई हैं। जेब का ख्याल रख रहे ग्राहकों के लिए ज्यादातर दुकानों पर ऐसे आभूषण उपलब्ध हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विक्रेताओं ने बताया कि 23 दिसंबर को चांदी का भाव 2,13,000 रुपये प्रतिकिलो था। बीते छह दिनों में चांदी 45,000 रुपये प्रतिकिलो तक उछल गई। बुधवार को चांदी 2,45,000 रुपये प्रतिकिलो तो सोना 1,36,8 00 रुपये प्रति दस ग्राम की दर से विका। पिछले कई महीनों से दोनों धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं।

    सोने व चांदी के  दाम अभी और बढ़ने की संभावना है। इसके चलते बाजार आने वाले ग्राहक ऐसे आभूषण मांग रहे हैं, जिनका वजन हल्का हो मगर वह देखने में भारी लगें। चांदी की तगड़ी, पाजेब सहित अन्य आभूषण अब बहुत कम वजन वाले भी उपलब्ध हैं।

    चांदी के आभूषण को आकर्षक बनाने व दाम कम करने के लिए नग का प्रयोग भी किया जा रहा है। बाजार में 30 ग्राम तक के पाजेब, कमर बंध, बिछुआ आदि आ रहे हैं। बहुत से ग्राहक फरवरी में होने वाली सहालग के लिए अभी से बुकिंग करा रहे है, जिससे उन्हें शादी के समय ज्यादा दाम न देने पड़े।

    सोने और चांदी के दामों में बेतहासा वृद्धि से लोग सोना चांदी खरीदने में कम रूचि ले रहे है। बड़ते दामों के दौर में अब कम वजन के हल्के आभूषण बाजार में आ गए हैं। जिससे आम आदमी भी आभूषण खरीद सके। -पुलकित अग्रवाल, सर्राफा कारोबारी

    फरवरी में होने वाली सहालग के लिए ग्राहक अभी से बुकिंग करा रहे है, जिससे उन्हें शादी के समय ज्यादा दाम न देने पड़े। शादी विवाह में देने के लिए हल्के आभूषणों की तरह ग्राहकों का ध्यान है। -शशांक सिंघल, सर्राफा कारोबारी