रामपुर लोक अदालत ने रचा कीर्तिमान! 93,878 मामलों का रिकॉर्ड निस्तारण, ₹4.73 करोड़ का समझौता

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 93,878 मामलों का निस्तारण किया गया। बैंकों व अन्य फाइनेंस कंपनियों के वादों में 4.73 करोड़ का समझौता हुआ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश भानु देव शर्मा ने अदालत का आरंभ किया। उन्होंने जजी परिसर में विभिन्न बैंकों व फाइनेंस कंपनियों के स्टाल का भी निरीक्षण किया।

लोक अदालत में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 116 वादों का निस्तारण किया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार यादव ने 38 मोटर एक्सीडेंट के वादों का निस्तारण किया।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित ने तीन वादों, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने पांच, विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने आठ वादों का निस्तारण किया।

विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) इन्द्र प्रकाश ने 802 वाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने तीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने तीन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (सीएडब्लयू)- 1 ने तीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-2 ने एक वाद निपटाया।