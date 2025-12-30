रामपुर में गीदड़ को पकड़ने के लिए वन विभाग अलर्ट, आबादी में घुसकर 6 लोगों को कर चुका है घायल

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। आबादी में पहुंचकर छह लोगों को घायल करने वाले गीदड़ को पकड़ने के लिए वन विभाग सक्रिय हो गया है। मंगलवार को वन टीम ने हाईवे स्थित अंबेडकर पार्क के आस-पास जंगल में गीदड़ की खोजबीन की, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। टीम ने बताया कि पूरे दिन उनकी कॉम्बिंग व सर्चिंग चलती रहेगी। बीते रविवार व सोमवार को नगर में नैनीताल हाईवे पर भाखड़ा डैम के बराबर अंबेडकर पार्क के निकट और नगर के भीतर पुराने तहसील रोड व सिनेमा रोड पर गीदड़ के हमले हुए थे, जिनमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे।

कुछ हमलों की घटनाएं नगर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई थीं। इनमें से कुछ फुटेजों को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया था। इसके बाद न केवल पार्क में आने वाल नागरिकों में, बल्कि नगर के भीतर रहने वाले निवासियों में भी दहशत का माहौल बन गया था। लोगों के अनुसार यह गीदड़ पीछे से चुपचाप हमला करता था और काट कर भाग जाता था। गीदड़ के हमले के शिकार समाजसेवी सुजाअत हुसैन खान व होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. प्रवीण कुमार भी हो गए थे।

लोगों ने क्या लगाए आरोप? नगरवासियों का आरोप था कि सूचना दिए जाने के बाद भी वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। वहीं, वन विभाग के रेंजर अमित कुमार ने बीते सोमवार की शाम विभागीय कर्मचारियों की एक टीम गठित करके इस गीदड़ को पकड़ने और सुरक्षित वापिस जंगल भेजने का आश्वासन दिया था। मंगलवार को वन दरोगा अखिलेश चंदोला के नेतृत्व में बीट प्रभारी केके शर्मा व अन्य कर्मचारियों की टीम ने नगर में आकर कॉम्बिंग व सर्चिंग की।