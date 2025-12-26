संवाद सहयोगी, शाहबाद। क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस की आपात सेवा डायल 112 पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो मामला घरेलू स्तर का निकला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्र के एक गांव निवासी का अपनी पत्नी से काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। युवक का कहना था कि वह बार-बार समझाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा। इसी से परेशान होकर उसने डायल 112 पर कॉल कर दी। शिकायत में युवक ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे भोजन नहीं देती और मानसिक रूप से परेशान कर रही है।