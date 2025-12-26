पत्नी ने नहीं दिया खाना तो पति ने डॉयल 112 पर कर दिया कॉल, पुलिस पहुंची तो...
रामपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस की आपात सेवा डायल 112 पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सूचना ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, शाहबाद। क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस की आपात सेवा डायल 112 पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो मामला घरेलू स्तर का निकला।
क्षेत्र के एक गांव निवासी का अपनी पत्नी से काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। युवक का कहना था कि वह बार-बार समझाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा। इसी से परेशान होकर उसने डायल 112 पर कॉल कर दी। शिकायत में युवक ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे भोजन नहीं देती और मानसिक रूप से परेशान कर रही है।
पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई तो मामला निजी संबंधों से जुड़ा हुआ निकला। युवक ने पुलिसकर्मियों को अलग ले जाकर पति-पत्नी के निजी विषयों की चर्चा की।
पुलिस ने दोनों को समझते हुए कहा कि ऐसे मामलों का समाधान आपसी बातचीत से ही बेहतर होता है। पुलिस के अनुसार युवक इससे पहले भी एक बार डायल 112 पर इसी तरह की शिकायत कर चुका है। समझाने के बाद पुलिस टीम वापस लौट गई।
