Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पत्नी ने नहीं द‍िया खाना तो पत‍ि ने डॉयल 112 पर कर द‍िया कॉल, पुल‍िस पहुंची तो... 

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    रामपुर में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस की आपात सेवा डायल 112 पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सूचना ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, शाहबाद। क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस की आपात सेवा डायल 112 पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो मामला घरेलू स्तर का निकला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के एक गांव निवासी का अपनी पत्नी से काफी समय से मनमुटाव चल रहा है। युवक का कहना था कि वह बार-बार समझाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा। इसी से परेशान होकर उसने डायल 112 पर कॉल कर दी। शिकायत में युवक ने आरोप लगाया कि पत्नी उसे भोजन नहीं देती और मानसिक रूप से परेशान कर रही है।

    पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जब दोनों पक्षों की बात सुनी गई तो मामला निजी संबंधों से जुड़ा हुआ निकला। युवक ने पुलिसकर्मियों को अलग ले जाकर पति-पत्नी के निजी विषयों की चर्चा की।

    पुलिस ने दोनों को समझते हुए कहा कि ऐसे मामलों का समाधान आपसी बातचीत से ही बेहतर होता है। पुलिस के अनुसार युवक इससे पहले भी एक बार डायल 112 पर इसी तरह की शिकायत कर चुका है। समझाने के बाद पुलिस टीम वापस लौट गई।