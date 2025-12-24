Language
    प्रसव के दौरान मौत के मामले में हॉस्पिटल की ओटी सील, शव किया सुपुर्द-ए-खाक

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    प्रसव के दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर उत्तराखंड के काशीपुर में उपचार के दौरान हुई मौत के बाद महिला के शव को स्वजन ने सुपुर्द ए खाक कर दिया है। मां का ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, स्वार। प्रसव के दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर उत्तराखंड के काशीपुर में उपचार के दौरान हुई मौत के बाद महिला के शव को स्वजन ने सुपुर्द ए खाक कर दिया है। मां का साया सिर से उठने से उसके बच्चों का रो-रोकर बुराहाल है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने नगर स्थित जीनियस हॉस्पिटल की ओटी सील की है।

    मंगलवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर स्वजन भूरी को नगर स्थित सरकारी बाग के पास संचालित जीनियस हॉस्पिटल लेकर पहुंचे थे, जहां उसे भर्ती कर लिया गया था। आरोप है कि कुछ ही देर बाद महिला ने नवजात शिशु को जन्म दे दिया था, लेकिन इसके बाद अत्यधिक ब्लीडिंग शुरू हो गई थी।

    हालत बिगड़ती देख नर्सिंगहोम के कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए थे। आरोप है कि नर्सिंगहोम में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद थे और न ही आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम थे। स्थिति गंभीर होने पर महिला को एंबुलेंस की बजाय आनन-फानन में निजी कार से उत्तराखंड के काशीपुर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    बुधवार की सुबह महिला के शव को गांव के ही कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डां देवेश चौधरी ने टीम के साथ जीनियस हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल के अभिलेख चेक किये। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मिला है। नोडल अधिकारी ने बताया कि ओटी को सील किया गया है। झोलाछापों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

    स्वार: नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध नर्सिंगहोम व पैथोलॉजी लैब का संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां महज 12 हॉस्पिटल का पंजीकरण हैं। जबकि नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में 150 हॉस्पिटल और क्लीनिकों का झोलाछाप संचालन कर रहे हैं। कई झोलाछाप आपरेशन कर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। इन हॉस्पिटलों पर आये दिन जज्चा और बच्चा कि मृत्यु होना आम बात है। कभी कभार बात बिगड़ने पर खानापूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग भी मामूली कार्रवाई कर पल्ला झाड़ लेता है।

    क्षेत्र में पंजीकृत हैं ये हॉस्पिटल

    स्वार: स्वार, मिलकखानम, माठखेड़ा, मसवासी, बिजारखाता, समोदिया, रजानगर, नगर पंचायत नरपतनगर दूंदावाला, छापर्रा, शोपुरी आदि में महज 12 हॉस्पिटल पंजीकृत हैं। जिसमें नगर स्थित प्रयास, आयुष्मान, एमएस ख्याजा, एसबीआर मल्टी स्पेशलिटी, जम जम, नाज, लाइफ लाइन, एचएमएस, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, जीनियस हॉस्पिटल व नरतपनगर में आरजू एवं मिलकखानम में आरके हेल्थ सेंटर शामिल हैं।