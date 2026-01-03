रामपुर जिला अस्पताल में फिर उजागर हुआ भ्रष्टाचार का खेल, ऑपरेशन के नाम पर पैसे ले रहे सर्जन

जागरण संवाददाता, रामपुर। कभी बाहर की दवाएं लिखने को लेकर तो कभी आपरेशन के नाम पर मरीजों से पैसे मांगने की शिकायतें जिला अस्पताल में अक्सर सामने आती रही हैं। अब फिर आपरेशन के नाम पर एक युवक के तीमारदार से चार हजार रुपये लिए गए हैं। युवक की मां ने इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से की है।

हालांकि पैसे लेने वाले सर्जन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत करने वाली महिला शहजादनगर थाना क्षेत्र के निपनिया गांव की रामा देवी हैं। उनके पति पकौड़ी का ठेला लगाते हैं। 24 साल का बेटा रोहताश सुबह अखबार बांटता है और दिन में अपने पिता के साथ ठेले पर काम में हाथ बंटाता है। बेटे को हाइड्रोसील की समस्या हो गई थी।

दिक्कत अधिक होने पर 30 दिसंबर को उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डाक्टर ने आपरेशन बताया। 31 दिसंबर को आपरेशन होना था। आपरेशन से पहले डाक्टर ने बुलाकर चार हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर आपरेशन करने से मना कर दिया। दबाव बनाया कि शिकायत की तो आपरेशन गलत कर देगा।

मजबूर होकर चार हजार रुपये की व्यवस्था की। छोटे बेटे अनिल के हाथ डाक्टर को रुपये दिए गए। तब आपरेशन किया। शनिवार को सुबह बेटे को छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि छुट्टी होने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को पत्र देकर देकर डाक्टर द्वारा रुपये मांगने की शिकायत की है। डर था कि पहले शिकायत करेंगे तो डाक्टर बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे।



संविदा पर नियुक्त है सर्जन

रुपये लेकर आपरेशन करने वाला सर्जन संविदा पर नियुक्त है और 11 जनवरी को उसकी संविदा समाप्त हो रही है। सर्जन के बारे में जानकारी मिली है कि उनका अपना प्राइवेट अस्पताल भी है। वह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच आदि तो यहीं कराते हैं। मेजर आपरेशन होने पर मरीज के तीमारदारों को जिला अस्पताल में सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए प्राइवेट अस्पताल में आपरेशन कराने का सुझाव देते हैं।