जागरण संवाददाता, रामपुर। मंगलवार को छाया घना कोहरा हादसे का सबब बन गया, जिसमें मुरादाबाद के रहने वाले होमगार्ड हरकेश सिंह की मौत हो गई। होमगार्ड घटना के समय रामपुर ड्यूटी पर जा रहे थे। हादसा रात करीब 11 बजे सिविल लाइंस क्षेत्र में हुआ। मृतक 57 वर्ष के थे और मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे अंतर्गत मानपुर पट्टी गांव में रहते थे। वह रामपुर में होमगार्ड थे। उनकी ड्यूटी शहीदे आजम स्टेडियम में थी। वह घटना के समय घर से ड्यूटी पर जा रहे थे। उनकी रात 12 बजे से सुबह आठ बजे तक सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी लगी थी।

रात में कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी। इसके चलते आगापुर बाईपास पर अज्ञात वाहन ने पीछे से उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। वह स्कूटी समेत सड़क से नीचे तालाब किनारे गिर गए। लोगों ने उन्हें देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।