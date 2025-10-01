कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर और जिलाध्यक्ष हाउस अरेस्ट, बरेली जाने के एलान पर पहुंची रामपुर पुलिस

रामपुर में बरेली जा रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर और जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा निक्कू पंडित को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो घटना की निष्पक्ष जांच की मांग के लिए जा रहा था उसे रोक दिया गया। संजय कपूर ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटना बताया और कहा कि वे तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। बवाल के प्रकरण को लेकर बरेली जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पूर्व विधायक के आवास पर मौजूद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा निक्कू पंडित को भी नजरबंद कर दिया गया। इसे लेकर कांग्रेसियों में रोष है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर और जिलाध्यक्ष को किया हाउस अरेस्ट कांग्रेस का यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर था। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का बुधवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे बरेली में पुलिस उप महानिरीक्षक से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कार्यक्रम तय था। यह प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक के नेतृत्व में जाना था। इसकी जानकारी पर मंगलवार रात ही पुलिस ने पूर्व विधायक को उनके जौहर मार्ग स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया। वहां कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी पहले से मौजूद थे। उन्हें भी वहीं नजरबंद कर दिया।