रामपुर में कोहरा बना काल, हादसे में बरेली के युवक की मौत; दो घायल

संवाद सहयोगी, मिलक। गुरुवार रात घने कोहरे में हादसा हो गया। बाइक पर जा रहे तीन लोगों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। तीनों बरेली के मीरगंज के रहने वाले थे और यहां मढ़ी के वार्षिक मेले में खाना बनाने आए थे।

हादसे में घायल जिला बरेली स्थित कस्बा मीरगंज के मुहल्ला शेखीपुरा निवासी सोनू ने बताया कि वह और उसके दो साथी मीरगंज के मुहल्ला मालीपुरा निवासी छंगे और मीरगंज के मुहल्ला रतनपुरी निवासी 24 वर्षीय मुकेश खाना बनाने का काम करते थे। गुरुवार को तीनों थाना मिलक के लोहा पट्टी भागीरथ की हाईवे किनारे स्थित मढ़ी के वार्षिक मेले में खाना पकाने के लिए आए थे। वहां काम करने के बाद तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे।

बाइक को वह चला रहा था। घने कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के साढ़े 10 बजे पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर लगने पर तीनों सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन की चपेट में आकर मुकेश की मौके पर मौत हो गई। हादसे में वह और छंगे घायल हो गए।

दोनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। खबर मिलने पर मृतक के स्वजन सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि मृतक 24 वर्षीय मुकेश अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। अपने पीछे दो पुत्र, पत्नी, बहन, छोटा भाई और मां को छोड़ गया है।