रामपुर में कोहरे के कारण साढ़े छह घंटे देरी से आई बाघ एक्सप्रेस, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, रामपुर। कोहरे का असर बस और रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। रविवार को कोहरे के कारण कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से आईं।इनमें हावड़ा से काठगोदाम तक जाने वाली बाघ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 13019 साढ़े छह घंटे विलंब से आई।

इसका यहां सुबह छह बजकर पांच मिनट पर आने का समय है, लेकिन ट्रेन यहां दोपहर 12.30 बजे आई। इसी तरह लालगढ़ (राजस्थान) से डिब्रूगढ़ (असम) जाने वाली गाड़ी संख्या 15910 अवध असम एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे देरी से आई।

इसका यहां पूर्वाह्न 11.23 बजे आने का समय है, लेकिन ट्रेन अपराह्न 1.40 बजे यहां पहुंची। ट्रेनों के देर से आने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

देश के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। घना कोहरा सड़क यातायात को प्रभावित कर रहा है। कोहरे के कारण हादसे भी हो रहे हैं। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ने लगा है।

मुख्य टिकट निरीक्षक गोविंद सिंह जनी ने बताया कि ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनें कोहरे के कारण निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं।

काठगोदाम से रोजाना दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक दिन छोड़कर चल रही है। यह ट्रेन रविवार को चली है। अब सोमवार को नहीं चलेगी। इसी तरह जनसेवा एक्सप्रेस भी रोजाना नहीं चल रही है।