Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रामपुर डीएम ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों संग मनाया नववर्ष, शॉल ओढ़ाकर बांटी खुशियां

    By Anil Kumar Awasthi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:14 PM (IST)

    रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने नववर्ष पर ताशका मझरा स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ केक काटा, शॉल ओढ़ाए और मिठाई ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनपद के ताशका मझरा स्थित वृद्धाश्रम का नव वर्ष पर भ्रमण कर वहां निवासरत बेसहारा एवं निराश्रित वृद्धजनों से भेंट की। नववर्ष पर जिलाधिकारी ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ केक काटकर नववर्ष का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने स्वयं अपने हाथों से बुजुर्गों को शाल ओढ़ाई तथा मिठाई वितरित कर उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान व्यक्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही स्वयं कंबल ओढ़ाकर उन्हें स्नेह पूर्वक ठंड से बचाव का भरोसा दिलाया। वृद्धजनों से संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दैनिक आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी की। उन्होंने न केवल बुजुर्गों के साथ समय बिताया बल्कि अपने हाथों से उनके थालियों में भोजन परोसते हुए उनके साथ बैठकर भोजन भी किया, जिससे वृद्धजनों में अपनत्व और सम्मान की भावना झलकी।

    जिलाधिकारी ने कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारी अमूल्य धरोहर हैं और उनकी देखभाल करना शासन एवं समाज दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों की सुरक्षा, सम्मान एवं सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी ने सूरज कुमारी ने भी बुजुर्गाे को शाल भी ओढाया। वृद्वाआश्रम में 124 वृद्वजन पंजीकृत हैं।

    प्रथम व तीसरे शनिवार को होगा संपूर्ण समाधान दिवस

    जनपद की सभी तहसीलों में प्रथम व तृतीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस होगा। जिलाधिकारी ने इसका रोस्टर जारी किया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि माह के प्रथम तथा तृतीय शनिवार को जनपद की प्रत्येक तहसील में सुबह 10 बजे से दो बजे तक संपर्ण समाधान दिवस में समस्याएं सुनी जाएंगी।

    यदि निर्धारित दिवस पर अवकाश हो तो यह आयोजन अगले कार्य दिवस में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिभाग किया जाएगा। शनिवार को तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस समेत अन्य तहसील में होगा।