धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर विवाद, SDM की रोक के बाद कराया था कार्य चालू; रामपुर पुलिस ने रुकवाया
रामपुर के फत्तेवाला गांव में धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर विवाद हो गया। मस्जिद में निर्माण कार्य शुरू होने पर दूसरे समुदाय ने विरोध किया और पुलिस को सूचना दी। पहले भी इस निर्माण को लेकर विवाद हुआ था और एसडीएम ने रोक लगाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया है और शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, रामपुर। Rampur News: धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर गांव में विवाद हो गया। एक पक्ष ने इस पर एतराज जताया। इससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। मामला जिले के थाना शहजादनगर क्षेत्र के ग्राम फत्तेवाला का है। यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं।
धार्मिक स्थल पर निर्माण को लेकर विवाद, पुलिस ने रुकवाया कार्य
गांव में एक पक्ष द्वारा मंगलवार को मस्जिद में निर्माण कार्य शुरू करा दिया। दूसरे संप्रदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि वर्ष 2022 में भी निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। तब उप जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। अब दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया, जिससे दूसरे संप्रदाय में रोष पनपने लगा।
पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर रुकवाया निर्माण
शहजादनगर थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि दो संप्रदाय के बीच धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर विवाद है। एक पक्ष मस्जिद में मीनार का निर्माण करा रहा था। इसकी शिकायत दूसरे पक्ष के लोगों ने डायल 112 पर की थी। यूपी 112 ने थाना पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कर निर्माण कार्य रुकवा दिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।