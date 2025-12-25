रामपुर के पातालेश्वर महादेव मंदिर का 1.1 करोड़ रुपये की लागत से होगा विकास, ऐतिहासिक मंदिरों में होती है गिनती

जागरण संवाददाता, रामपुर । भमरौआ के पातालेश्वर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास होगा। जनपद के ऐतिहासिक व प्रमुख मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इसके विशेष महत्व को देखते हुए ही प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव प्रदेश शासन को भेजा था। शासन ने मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जल्दी कार्य शुरु कराने की तैयारी है। इस बजट से पर्यटन विभाग मंदिर में विकास कार्य कराने की तैयारी में जुट गया है।



पनवडिया से करीब चार-पांच किमी दूर स्थित ऐतिहासिक महत्व वाला यह मंदिर पर्यटन विभाग के लिए विशेष मायने रखता है। इसी उद्देश्य से विभाग ने इसके विकास का खाका तैयार किया था ताकि मंदिर का भव्य स्वरुप विकसित करने के साथ वहां उसके विकास से जुड़े अन्य कार्य भी कराए जा सके। जिससे मंदिर की भव्यता के साथ सुविधाएं और बेहतर हो सकें।