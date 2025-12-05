Rampur Accident: शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, रामपुर। मामा की बेटी की शादी में शामिल होने आये युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।

थाना अजीमनगर क्षेत्र के गांव खोद निवासी पप्पू राजा अपने मामा की लड़की की शादी में शामिल होने गुरुवार को रामपुर मार्ग स्थित गांव सेंटाखेड़ा आया था।

शादी में खाना खाने के बाद वह परिवार के अन्य लोगों को वहीं छोड़कर बाइक से लौट रहा था। रात करीब 11 बजे सरकथल सीकमपुर के बीच किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।

पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बाइक और मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मृतक के मोबाइल से सिम निकालकर पुलिस ने उसके स्वजन को हादसे की जानकारी दी।