रामपुर में 2.29 करोड़ रुपये की लागत से होगी राम रहीम पुल की मरम्मत, बंद रहेगा वाहनों का आवागमन

संवाद सहयोगी, रामपुर। लोक निर्माण विभाग की ओर से राम रहीम सेतु की मरम्मत कराई जाएगी। इसमें 2.29 करोड़ रूपये खर्च होंगे। तीन माह तक चलने वाले इस कार्य की वजह से राम रहीम सेतु पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस कार्य को शासन से मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद विभागीय स्तर पर टेंडर आदि प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। यह प्रस्ताव शहर विधायक आकाश सक्सेना ने भेजा था।

ज्वालानगर रेलवे क्रासिंग पर आएदिन होने वाले हादसों को रोकने एवं फाटक बंद होने की वजह से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए शासन ने वर्ष 1999 में पुल को मंजूरी दी थी। जिसके बाद 2006 में यह पुल बनकर तैयार हो गया और लोगों के लिए खोल दिया गया था।

20 वर्ष बीतने के बाद भी पुल पर अब तक एक भी बार मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। जिस कारण बरसात के दिनों में जगह-जगह से पुल की सड़क धंस जाती है। ऐसे में लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं।

जनता की समस्याओं को देखते हुए शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पुल की मरम्मत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। जिसके बाद शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुल की मरम्मत पर करीब 2.29 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता गौरव ने बताया कि पुल की मरम्मत का काम करीब छह माह तक चलेगा। जिसमें से तीन माह तक पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। इसमें पुल के ज्वाइंट, ऊपरी परत आदि ठीक किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

ज्वालानगर और सिविल लाइंस को जोड़ता है राम रहीम सेतु राम रहीम सेतु ज्वालानगर और सिविल लाइंस के संपर्क का एक मात्र विकल्प है। ऐसे में पुल की मरम्मत के दौरान लोगों को दिक्कतें होना स्वभाविक है। सिर्फ ज्वालानगर की ही बात की जाए, तो करीब 60 हजार से अधिक आबादी निवास करती है।

वैकल्पिक मार्गों से होगा आवागमन लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल की मरम्मत के दौरान बाधित होने वाले यातायात पर शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि पनवड़िया रेलवे क्रासिंग और आगापुर के सीआरपीएफ के पास स्थित अंडरपास के माध्यम से लोगों का आवागमन हो सकेगा।