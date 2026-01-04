रामपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर, मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यकर्ताओं से की खास अपील

जागरण संवाददाता, रामपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। \कहा कि चुनाव का समय नजदीक है।अभी से तैयारियां शुरू कर दें और मजबूती से जुट जाएं। वह शंकरपुर स्थित आवास पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे।

नकवी तीन दिनी दौरे पर दो जनवरी को रामपुर आए थे। रविवार को सुबह पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनाव को लेकर चर्चा के बाद वह वापस दिल्ली लौट गए। इससे पहले उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव और विधान सभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा का परचम लहराएगा।