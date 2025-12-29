युवक को जलाकर मारने का आरोपी 25 हजार का इनामी बाबा गिरफ्तार, ढाई महीने से पुलिस की आंखों में झोंक रहा था धूल

संवाद सहयोगी, मिलक। युवक को जलाकर मारने के आरोपित 25000 रूपये के इनामी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित पुलिस की आंखों में पिछले ढाई महीने से धूल झोंक रहा था। उसके द्वारा लगातार लोकेशन बदलने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपित बाबा को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन अक्टूबर को सैंडोली गांव निवासी महिला आशा गंभीर रूप से झुलसे अपने पुत्र को लेकर नगर के सरकारी अस्पताल आई थी। युवक को अस्सी फीसदी जला हुआ देख उसे डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। महिला ने गांव निवासी बाबा पर पुत्र को जलाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि गांव स्थित काली मंदिर पर उसका 20 वर्षीय पुत्र ललित प्रतिदिन पूजा करने जाता था।

मंदिर का बाबा गांव निवासी वीरेंद्र उसके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए उसे गालियां देता था। तीन अक्टूबर की सुबह दस बजे उसका पुत्र मंदिर गया और झोपड़ी में आराम कर रहा था। आरोप लगाया कि बाबा ने पेट्रोल डालकर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। उसका पुत्र बुरी तरह झुलस गया। वह उसे नगर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर आई। वहां से पुत्र को जिला अस्पताल, फिर मेरठ और अंत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस ने महिला की तहरीर लेकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। दो महीनों तक युवक दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गया था। नौ दिसंबर की रात्रि को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से ही आरोपित फरार चल रहा था।