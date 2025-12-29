Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    युवक को जलाकर मारने का आरोपी 25 हजार का इनामी बाबा गिरफ्तार, ढाई महीने से पुलिस की आंखों में झोंक रहा था धूल

    By Radhey Shyam Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    रामपुर में युवक को जलाकर मारने के आरोपित 25000 रूपये के इनामी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित पुलिस की आंखों में पिछले ढाई महीने से धूल झोंक रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, मिलक। युवक को जलाकर मारने के आरोपित 25000 रूपये के इनामी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित पुलिस की आंखों में पिछले ढाई महीने से धूल झोंक रहा था। उसके द्वारा लगातार लोकेशन बदलने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। सोमवार को पुलिस ने आरोपित बाबा को गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन अक्टूबर को सैंडोली गांव निवासी महिला आशा गंभीर रूप से झुलसे अपने पुत्र को लेकर नगर के सरकारी अस्पताल आई थी। युवक को अस्सी फीसदी जला हुआ देख उसे डाक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। महिला ने गांव निवासी बाबा पर पुत्र को जलाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि गांव स्थित काली मंदिर पर उसका 20 वर्षीय पुत्र ललित प्रतिदिन पूजा करने जाता था।

    मंदिर का बाबा गांव निवासी वीरेंद्र उसके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए उसे गालियां देता था। तीन अक्टूबर की सुबह दस बजे उसका पुत्र मंदिर गया और झोपड़ी में आराम कर रहा था। आरोप लगाया कि बाबा ने पेट्रोल डालकर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। उसका पुत्र बुरी तरह झुलस गया। वह उसे नगर स्थित सरकारी अस्पताल लेकर आई। वहां से पुत्र को जिला अस्पताल, फिर मेरठ और अंत में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

    पुलिस ने महिला की तहरीर लेकर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। दो महीनों तक युवक दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गया था। नौ दिसंबर की रात्रि को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी।प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद से ही आरोपित फरार चल रहा था।

    बाबा पर 25 हजार रूपये का इनाम भी रखा गया। लेकिन लगातार लोकेशन बदलने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। पुलिस की टीम बाबा को ढूंढने में लगी हुई थी। आखिरकार 2 महीने 26 दिन बाद पुलिस आरोपित को पकड़ने में कामयाब हो गई। हरैया गांव के शिव मंदिर के समीप सोमवार को पुलिस ने आरोपित बाबा वीरेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपित का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसका चालान कर दिया।