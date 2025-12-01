रामपुर में चहलकदमी करते तेंदुए का वीडियो वायरल, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

संवाद सूत्र जागरण, रामपुर। तेंदुए की सड़क पर चहलकदमी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से ग्रामीणों में दहशत फ़ैल गई है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों संग जंगल में कांबिंग की है। टीम ने तेंदुए के पदचिह्नों की पुष्टि की है।

वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तीन माह का लंबा समय बीतने के बाद भी वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका है। जिससे ग्रामीण खौफजदा हैं। बता दें कि लोगों में तेंदुए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक स्वार कोतवाली क्षेत्र के रतनपुरा गांव में तेंदुए की दहशत फैली हुई थी।

लेकिन अब जमना जमनी गांव के जंगल में तेंदुए की वीडियो वायरल होने से यहां के ग्रामीण भी घरों में कैद होकर रह गए हैं।

क्षेत्र के गांव भूबरा मुस्तेहकम के मझरा जमना-जमनी में एक युवक ने अपने मोबाइल फोन से सड़क पर चहलकदमी करते हुए तेंदुए की वीडियो बना ली।

तेदुंए का वीडियो हुआ वायरल बाद में तेंदुआ सड़क से जंगल की ओर चला गया। बनाई गई वीडियो युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और दहशत फ़ैल गई। आनन-फानन में रविवार की शाम वन रक्षक श्रवण कुमार टीम संग मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों संग जंगल में कांबिंग की।