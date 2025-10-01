आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में एटीएस द्वारा गिरफ्तार कासिम के गांव पर खुफिया निगाहें बनी हुई हैं। वह मुजाहिदीन आर्मी बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रहा था। कासिम कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़का रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में चर्चा है।

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता की पुष्टि के बाद एटीएस के शिकंजे में फंसे कासिम के गांव पर अभी भी खुफिया नजरें जमी हुई हैं। सादी वर्दी में खुफिया विभाग की टीम के लोगों का आना-जाना लगा है। कासिम के करीबियों की भी गुप-चुप पड़ताल की जा रही है।

बीते रविवार की रात खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव सराय कदीम में एटीएस द्वारा छापा मारा गया था। एटीएस ने यहां से गांव निवासी कासिम अली पुत्र बब्बू शाह को दबोच लिया था और उसे अपने साथ लखनऊ ले गई थी। हिरासत में लिया गया युवक आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही वह अपने साथियों के साथ मिलकर मुजाहिदीन आर्मी बना रखी है और लोकतान्त्रिक व्यवस्था को खत्म करने की रणनीति बना रहा था।

वह कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत मे हिंसात्मक रुख अख्तियार कर देश विरोधी कार्यों को अंजाम दे रहा था। साथ ही इंटरनेट मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से आडियो चैट व वीडियो बनाकर लोगों को उकसा भी रहे थे।