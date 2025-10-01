रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में मिराज नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विशाल दुबे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री की संपादित तस्वीर पर अभद्र टिप्पणी की थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

जागरण संवाददाता, रामपुर। मुख्यमंत्री का आपत्तिजनक फोटो बनाकर पोस्ट करने और उस पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित शहर कोतवाली के ग्राम पसियापुरा शुमाली का मिराज है। उसके खिलाफ थाना पटवाई के ग्राम नदनऊ निवासी विशाल दुबे ने शिकायत की थी। उनका कहना था कि वह मंगलवार रात अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे थे। इस दौरान एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट कर अभद्रतापूर्ण चित्र बनाकर उसे पोस्ट किया और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

