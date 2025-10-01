Language
    यूपी के सभी DM के लिए आ गया नया फरमान, सिर्फ इन किसानों को ही मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर जिले और गांव में शिविर लगाएगी ताकि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंच सके। रामपुर बिजनौर और हरदोई फिलहाल पंजीकरण में आगे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले सभी किसानों का पंजीकरण हो जाए क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से केवल पंजीकृत किसानों को ही किस्त मिलेगी।

    किसानों के पंजीकरण के लिए हर जिले में लगेंगे शिविर

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किसानों के पंजीकरण के लिए अब हर जिले व गांव में शिविर लगाए जाएंगे। पंजीकरण के कार्य में फिलहाल रामपुर, बिजनौर व हरदोई पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।

    राज्य सरकार की कोशिश है कि अगले वित्तीय वर्ष से पहले राज्य के सभी किसानों का पंजीकरण पीएम किसान पोर्टल पर हो जाए, जिससे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलने में कोई दिक्कत न हो। योजना के तहत पहली अप्रैल 2026 से पंजीकृत किसानों को ही किस्त जारी की जाएगी।

    सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि पीएम किसान पोर्टल पर प्रत्येक किसान का विवरण अपडेट कराया जाए। इसके लिए 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हर जिले में प्रतिदिन शिविर लगाए जाएंगे।

    प्रत्येक गांव में कम से कम एक शिविर आयोजित करना अनिवार्य होगा। राज्य में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। रामपुर में 61.37 प्रतिशत, बिजनौर में 58.92 प्रतिशत, हरदोई में 58.31 प्रतिशत, श्रावस्ती में 58.01 प्रतिशत व पीलीभीत में 57.58 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

    सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर अपना पंजीकरण कराएं ताकि किसी भी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त से वंचित न होना पड़े। 