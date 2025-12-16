Language
    हज यात्रियों के लिए 'स्मार्ट कवच': भटकने की चिंता खत्म! लाइव ट्रैकिंग और सुरक्षा के साथ बेहतर हज यात्रा

    By Radhey Shyam Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    रामपुर में हज कमेटी हज यात्रियों को स्मार्ट वाच देगी, जो मक्का और मुनव्वरा में रास्ता भटकने पर मदद करेगी। इसमें काल और मैसेज की सुविधा है। रामपुर जिले ...और पढ़ें

    Hero Image

    मक्‍का की फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण, रामपुर। हज कमेटी आजमीन-ए-हज को स्मार्ट वाच मुहैया कराएगी। यह सऊदी अरब के मक्का और मुनव्वरा में हज के दौरान भटकने पर अपनों से मिलवाने में मदद करेगी। इसमें फोन काल और मैसेज करने की भी सुविधा रहेगी। जिले से इस बार रामपुर जिले से 1087 हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे।

    अरबी भाषा का ज्ञान न होने से यह अक्सर भटक जाते हैं। ज्यादातर हज यात्री वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो मोबाइल ऐप का उपयोग करने में असहज महसूस करते हैं। इसलिए स्मार्ट वाच जैसे सरल उपकरण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार हज यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

    हज कमेटी आफ इंडिया ने दो साल पहले हज सुविधा एप लान्च किया था। लेकिन, तमाम बुजुर्ग आजमीन एंड्रायड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कमेटी ने इस बार स्मार्ट वाच मुहैया कराने का निर्णय लिया है। स्मार्ट वाच और हज सुविधा एप आपस में लिंक रहेंगे ताकि रास्ता भटकने पर उनकी लोकेशन का पता चल सके।

    स्मार्ट वाच के जरिये रियल- टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, एसओएस बटन से तुरंत सहायता, हार्ट रेट और आक्सीजन लेवल मानिटरिंग, कदमों की गिनती, किबला कंपास और नमाज टाइम अलर्ट आदि की सुविधाएं मिलेंगी। यह वाच हज सुविधा ऐप से जुड़ा रहेगा, जिससे यात्रियों की लोकेशन रीयल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। समस्या की स्थिति में तत्काल एसएमएस अलर्ट भी भेजा जाएगा। इसकी निगरानी सऊदी अरब में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के कंट्रोल रूम से की जाएगी।

    फरवरी में दिया जाएगा स्मार्ट वाच का प्रशिक्षण

    जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी माह में हज कमेटी आफ इंडिया से स्मार्ट वाच मिल जायेंगी। इसके बाद स्मार्ट वाच प्रशिक्षण कार्यशाला लगाई जाएगी। जिसमें स्मार्ट वाच कैसे काम करेगी, क्या क्या सुविधाएं हैं, मुश्किल समय में इसका प्रयोग कैसे करें आदि को विस्तार से सिखाया जाएगा। यह पहल न केवल सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि यात्रियों के परिवारों को भी मानसिक शांति प्रदान करेगी।

    मियां-बीबी को अब मिलेंगे अलग-अलग कमरे

    वर्ष 2026 की हज यात्रा के नियमों में सऊदी सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इस बार हज यात्रा पर जाने वाले मियां-बीबी को अलग- अलग कमरे मिलेंगे। महिला और पुरुष यात्रियों को अलग-अलग कमरों में ठहराने की व्यवस्था रहेगी। एक ही शहर के यात्रियों को एक ही इमारत में ठहराने को प्राथमिकता दी जाएगी। यात्रियों को इस बार रसोई की सुविधा भी नहीं मिलेगी। मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के दौरान मिलने वाली किचन की सुविधा खत्म कर दी गई है। उन्हें कैटरिंग के जरिये खाना दिया जाएगा।

     

    2026 की हज यात्रा के नियमों में सऊदी सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इस बार कमेटी हज यात्रियों की सहूलियत के लिए स्मार्ट वाच उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगी। हज यात्रा शुरू होने से पहले शिविर लगाकर हज यात्रियों को यात्रा के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया जाएगा। इस बार जिलेभर से हज यात्रा पर जाने के लिए 1087 आवेदन को मंजूरी मिली है।

    - गौरव खडायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर


