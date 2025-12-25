2 दिन में ही चांदी में 13000 रुपये की उछाल, सोने ने रचा नया इतिहास; सर्राफा व्यापारियों को भी सताने लगा डर

संवाद सहयोगी, रामपुर। लगातार घट और बढ़ रहे सोने और चांदी के दामों के बीच शहर के सर्राफा व्यापारी बेहद परेशान हैं। इससे ना सिर्फ बिक्री कम हुई है बल्कि नया स्टाक मंगाने से भी व्यापारी कतरा रहे हैं। ऐसा ही ग्राहकों के साथ भी हो रहा है। ग्राहकों को समझ नहीं आ रहा है कि कब दाम बढ़ेंगे और कब घटेंगे। इसके कारण ग्राहक को अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वह अभी सोने और चांदी की खरीदारी से बच रहा है।



सोने-चांदी के दामों में लगातार उछाल जारी है। दो दिन में ही चांदी में 13 हजार रुपये का उछाल आया है। लगातार बढ़ते दामों को लेकर ग्राहकों के बीच खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाजार में पहुंचने वाले ग्राहक अचानक बढ़ रहे दामों को लेकर दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही हैं।

इसके कारण ग्राहक को अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो वह अभी सोने और चांदी की खरीदारी से बच रहा है। इस साल अब तक सोने की कीमत 60,473 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,36,635 रुपए हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 1,32,937 रुपए बढ़ गया है।

31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 2,18,954 रुपए प्रति किलो हो गई है। बुधवार को सोने-चांदी के भाव एक और नया इतिहास लिख चुके हैं। दोनों धातुएं आज भी आल टाइम हाई पर हैं। जीएसटी समेत चांदी अब 225522 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जबकि, 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब जीएसटी समेत 140734 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है।

चांदी के भाव एक झटके में 7954 रुपये प्रति किलो उछकर 218954 रुपये प्रति किलो पर खुले। जबकि, सोने के भाव में 352 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 211000 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 136283 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज बिना जीएसटी सोना 136635 रुपये के आल टाइम हाई पर खुला। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 218954 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। इस साल अबतक सोना 60895 रुपये उछल चुका है। जबकि, चांदी 132937 रुपये उछल चुकी है।



कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता फीसदी

24 कैरेट 99.9

23 कैरेट 95.8

22 कैरेट 91.6

21 कैरेट 87.5

18 कैरेट 5.0

आम तौर पर जितनी बिक्री होती थी, उसमें करीब 70-80 प्रतिशत की कमी आई है। लगातार घट और बढ़ रहे दामों के चलते ग्राहक अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि एक जगह पर आकर भाव रुके तब खरीदारी करें। -पुलकित अग्रवाल, सर्राफा कारोबारी



लगातार घट और बढ़ रहे दामों के चलते ग्राहक संकोच में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी खरीदारी करें या ना करें इसके चलते बिक्री पर बहुत असर पड़ा है। हालांकि शादियों का सीजन अभी नहीं आया है। ऐसे में जिसे अधिक जरूरत होती है, वह इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं। -शशांक सिंघल-सर्राफा व्यापारी



सोने की कीमतों ने नया हाई बनाया है, जिससे निवेशक तो गदगद हो गए, लेकिन आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। शादियों और त्योहारों में सोने की बढ़ती कीमत खरीदारी के विकल्प बदल रही है। -मनोज गुप्ता, ग्राहक



दिवाली होते ही सोने चांदी के दामों में गिरावट आ गई थी। लेकिन, फिर से बेतहासा वृद्धि के कारण खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। चांदी और सोने के दामों में उतार चढ़ाव का रिस्क लेना नहीं चाहते। -प्रशांत राठौर, ग्राहक