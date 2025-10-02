Language
    फौज में हुआ भर्ती तो दहेज के लिए पत्नी को पाटी, विवाहिता की मौत के बाद पति समेत ससुरालियों पर दर्ज FIR

    By Bhaskar Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    रामपुर में एक फौजी की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतका के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने पति समेत ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दहेज हत्या में फौजी पति समेत ससुरालियों पर प्राथमिकी। जागरण

    जागरण संवाददाता, रामपुर। फौजी की पत्नी की मौत के मामले में पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें फौजी पति को भी नामजद किया है। दहेज हत्या का मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के फैजनगर गांव का है।

    बदायूं जिले के अल्लापुर खुर्द निवासी जगदीश कुमार ने छह साल पहले अपनी छोटी बेटी 28 वर्षीय सुनीता की शादी फैजनगर गांव के आदर्श के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया। शादी के कुछ समय तक सब ठीक रहा।

    सेना में हो गया भर्ती

    इस बीच आदर्श सेना में भर्ती हो गया और ड्यूटी के लिए चला गया। वह समय-समय पर छुट्टी पर घर आता रहा। आरोप है कि बेटे के सेना में भर्ती होने के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट करते।

    सुनीता के पिता ने आरोप लगाया कि बुधवार को सूचना मिली कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया है। इस पर वे सभी बदायूं से बेटी की ससुराल पहुंच गए। वहां बेटी का शव पड़ा था। ससुराल वाले गायब थे। बेटी के गले पर चोट के निशान थे। उसके पैर पर जले का निशान भी था। उन्होंने गला दबाकर और करंट लगाकर मारने की आशंका जताई।

    मौके पर पहुंची पुलिस

    सूचना पर सिविल लाइंस पुलिस आ गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह और सीओ सिटी जितेंद्र कुमार भी पहुंच गए। स्वजन को शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है।

    करंट महिला को खुद लगा या किसी ने लगाया, यह जांच का विषय है। जांच सीओ सिटी द्वारा की जाएगी। दहेज हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसमें पति समेत देवर अरविंद, सास नन्ही और ससुर मेघराज को नामजद किया है।