संवाद सहयोगी, शाहबाद। ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में बुलेट की मांग पूरी न होने पर 10 साल के बाद विवाहिता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। जिसके बाद पुलिस ने पति समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

नगर के मुहल्ला मस्जिद काजी निवासी जमील अहमद की बेटी निशा ने बताया उसकी शादी करीब 10 साल पहले संभल के सीकरी गेट निवासी शमी के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उससे एक लाख रुपए नकद और बुलेट बाइक की मांग करते थे।

इस दौरान चार बच्चे हुए, जिसमें सबसे छोटी को मुरादाबाद के एक परिवार को गोद दे दिया। आरोप है कि पहली नवम्बर को ससुराल के लोगों ने उसे तीनों बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 14 दिसंबर को आराेपित उसके मायके में आ गए। उस वक्त वह घर में अकेली थी।