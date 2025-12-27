अवैध खनन पर डीएम अजय कुमार द्विवेदी सख्त: रोकने के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी; लेखपालों को ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, रामपुर। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित खनन मानीटरिंग कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विशेष कंट्रोल नंबर 8679072802 जारी किया है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद में कहीं पर भी यदि अवैध खनन अथवा मिट्टी का खनन या परिवहन किया जाना संज्ञान में आता है, तो उसकी सूचना बिना किसी संकोच के तत्काल कंट्रोल रूम नंबर पर उपलब्ध कराई जाए। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता व प्राथमिकता के साथ लेते हुए उपजिलाधिकारी, खनन एवं राजस्व अधिकारियों को तत्काल प्रेषित किया जाएगा, ताकि मौके पर पहुंचकर कठोर कार्रवाई की जा सके।

अवैध खनन रोकथाम को लेखपालों काे दिया प्रशिक्षण अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. नितिन मदान ने जिला सहकारी बैंक सभागार में लेखपालों का प्रशिक्षण दिया। अपर जिलाधिकारी ने लेखपालों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की किसी भी गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखें। ऐसी किसी भी सूचना की तत्काल जानकारी संबंधित उपजिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन को दें। साथ ही उन्होंने बताया कि काश्तकार अपने निजी उपयोग के लिए अधिकतम 100 घनमीटर तक मिट्टी का खनन कर सकते हैं। वह भी केवल उसी गाटा संख्या से, जिसके लिए अनुमति प्राप्त हो। इसके लिए काश्तकार का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। खनन के समय संबंधित अभिलेख अपने साथ रखना आवश्यक होगा।

संबंधित व्यक्तिक के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी स्थान पर व्यवसायिक उद्देश्य से मिट्टी का अवैध खनन पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ईंट-भट्ठों के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि भट्ठा संचालकों द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत रायल्टी जमा की जानी अनिवार्य है। उनका लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध होता है। सभी लेखपाल यह सुनिश्चित करें कि ईंट भट्ठा संचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख वैध एवं अद्यतन हों। किसी लेखपाल की लापरवाही अथवा संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाए जाने की चेतावनी दी। प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर कुमार संजय एवं खान अधिकारी अमित रंजन उपस्थित रहे।